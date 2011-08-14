-Adalet Bakanı da yalanladı ŞANLIURFA (A.A) - 14.08.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, terör örgütü PKK'nın ''iki numaralı isminin yakalandığı'' iddialarıyla ilgili, ''Şuana kadar resmi makamlarımızca, istihbarat birimlerimizce, Dışişleri Bakanlığımızca teyit edilmiş bir süreç yok'' dedi. Ergin, AK Partinin 10. yıl kuruluş etkinlikleri kapsamında partisinin il başkanlığınca gerçekleştirilecek iftar yemeğine katılmak üzere Gaziantep'ten karayoluyla Şanlıurfa'ya geldi. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığında, Şanlıurfa milletvekilleri ve il yönetimi tarafından karşılanan Ergin, burada gazetecilerin ''terör örgütünün ikinci adamının yakalandığı'' iddialarına ilişkin soruları üzerine, ''Henüz teyit edilmiş değil haberler. O bilgilerinizi yenileyin, tazeleyin. Şuana kadar teyit edilmiş; resmi makamlarımızca, istihbarat birimlerimizce, Dışişleri Bakanlığımızca teyit edilmiş bir süreç yok'' diye konuştu.