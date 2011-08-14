T24 LogoT24 Logo
Politika

Adalet Bakanı da yalanladı ŞANLIURFA (A.A)

14 Ağustos 2011 19:56

-Adalet Bakanı da yalanladı ŞANLIURFA (A.A) - 14.08.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, terör örgütü PKK'nın ''iki numaralı isminin yakalandığı'' iddialarıyla ilgili, ''Şuana kadar resmi makamlarımızca, istihbarat birimlerimizce, Dışişleri Bakanlığımızca teyit edilmiş bir süreç yok'' dedi. Ergin, AK Partinin 10. yıl kuruluş etkinlikleri kapsamında partisinin il başkanlığınca gerçekleştirilecek iftar yemeğine katılmak üzere Gaziantep'ten karayoluyla Şanlıurfa'ya geldi.  AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığında, Şanlıurfa milletvekilleri ve il yönetimi tarafından karşılanan Ergin, burada gazetecilerin ''terör örgütünün ikinci adamının yakalandığı'' iddialarına ilişkin soruları üzerine, ''Henüz teyit edilmiş değil haberler. O bilgilerinizi yenileyin, tazeleyin. Şuana kadar teyit edilmiş; resmi makamlarımızca, istihbarat birimlerimizce, Dışişleri Bakanlığımızca teyit edilmiş bir süreç yok'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24