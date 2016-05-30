Adalet Bakanı: CHP de 28 Şubat'ta Genelkurmay'dan brifing alan yargı başkanlarını alkışlıyordu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ziyaretlerine katılan yüksek yargı başkanlarını eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "CHP, 28 Şubat'ta Genelkurmay'dan brifing alan yargı başkanlarını alkışlıyordu" savunması yaptı.

Bozdağ, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. ​28 Şubat'ta hâkimler, savcılar ve yargı başkanları Genelkurmay'a gidip brifing alırken ve brifingi veren askerleri ayakta alkışlarken CHP, brifingi veren askerleri ve bu birifinge giden ve birifingçileri ayakta alkışlayan hakim, savcı ve yargı Başkan'larını alkışlıyordu. Cumhurbaşkanımızın Kırşehir'e 500 kişilik öğrenci yurdu müjdesini, Kırşehirli olan Danıştay Başkan'ı alkışlamıştır."

"Büyük bir algı operasyonu ile

alkış çarpıtması yapmışlardır"

Yargı başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir arada olmasını, yargının tarafsızlığını yitirdiğine yormanın şekilcilik olduğunu savunan Bozdağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Danıştay, Yargıtay Başkanlarının Cumhurbaşkanı'nın Kırşehir'e yurt müjdesini alkışlarını, CHP eleştirisine alkış diye çarpıtma, ahlaksızlıktır. Bazı basın yayın organları ile CHP, her zamanki gibi büyük bir algı operasyonu ile alkış çarpıtması yapmışlardır. Lütfen görüntüleri izleyin. Görüntüleri izlediğinizde, bu büyük çarpıtmayı ve algı operasyonunu göreceksiniz. Okuyucularını ve izleyicilerini aldatan yazılı ve görsel medya ile partililerini ve kamuoyunu aldatan CHP'yi iyi tanımalıyız. ​Cumhurbaşkanı ile Yargıtay, Danıştay Başkanının bir arada olmasını, yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını yitirdiğine yormak, şekilciliktir. Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı, yargı görevi yapanların kiminle bir arada olduğuyla değil verdikleri adil kararlarla tesis, inşa edilir. Hiçbir hukuk devletinde, Cumhurbaşkanı ile Danıştay veya Yargıtay Başkan'ları bir araya geldi diye, yargı bağımsızlığını kaybetti, denilemez."