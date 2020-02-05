Adalet Bakanı: Ceza infaz düzenlemesi yakın zamanda Meclis'e gelecek

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, uzun zamandır üzerinde çalışılan ceza infaz yasasının yakında TBMM'ye geleceğini belirterek, "Bu konuda Meclis karar verecek. Toplumu rahatsız etmememiz lazım” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AKP Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gül, ikinci yargı paketine ilişkin soru üzerine, konunun Meclis gündeminde olduğunu belirterek, "Meclisin takdir edeceği gündeme bağlı. Bu tarihte olur dememiz Meclis’in saygınlığına aykırı olur. Cumhurbaşkanımız da söyledi, bu konu birkaç hafta içinde neticeye kavuşur. Uzun zamandır çalışılıyor. Bu konuda Meclis karar verecek. Toplumu rahatsız etmememiz lazım" diye konuştu.

Hablemitoğlu cinayeti

Gül, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin soru üzerine de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Hablemitoğlu cinayetini, olayın yaşandığı tarihten itibaren sorguladığını belirtti. "Gerçekten faili meçhul olarak, tüm yönleriyle araştırılıp sonuçlandırılmayan cinayetlerden biri" diyen Gül, toplum olarak cinayetin aydınlatılmasını istediklerini vurguladı.