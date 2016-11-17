Adalet Bakanı Bozdağ'ın arşivinden: Yargı ve poliste cemaatçi yapılanma olamaz!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 2012’de CNN Türk’te Hande Fırat’a verdiği söyleşide söylediği “Yargıda, poliste cemaat yapılanması yok” sözleri tekrar gündem oldu.

Bozdağ, Fırat’ın “Poliste, yargıda cemaat yapılanması var mı?” sorusuna memurların KPSS ile atandığını belirterek şöyle cevap veriyor:

2011'deki konuşması için: İnanarak yaptım

Bakan Bozdağ, 2011 yılında TBMM'de yaptığı ve halen de Meclis tutanaklarında yer alan Fethullah Gülen'i övücü sözleri için ''O konuşmayı inanarak yaptım. Çünkü o dönemde Fetullahçı terör örgütünün suç, ihanet şebekesi olduğuna dair bir bilgim yoktu'' demişti.