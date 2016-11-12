Adalet Bakanı Bozdağ: Trump'ın başkan seçilmesiyle Gülen'in iadesi konusunda beklentimiz yükseldi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili, "ABD ile yeni dönemde, iade konusunda bizim de beklentimizin yükseldiğini ifade etmekte fayda görüyorum" dedi.

Bakan Bozdağ, Kentpark Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen AKP Yozgat İl Danışma toplantısı öncesi gazetecilerin gündeme ilişkin sorunlarını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Başkanlık sistemi ve anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili son durum nedir?" şeklinde sorusu üzerine Bakan Bozdağ, Türkiye'nin yeni bir döneme doğru yürüdüğünü belirterek, ülkenin tarihi bir değişimin arifesinde bulunduğunu ifade etti.

Bozdağ, "Sayın Başbakanımız ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli görüştüler. Daha önce de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli görüştüler ve görüşmelerden sonra kamuoyuna yansıyan çok pozitif açıklamalar oldu. Önümüzdeki günlerde zannedersem konu üzerinde tartışmalar somut bir metin üzerinde mutabakata dönecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne anayasa teklifi gelecektir." diye konuştu.

"Sayın Donald Trump'ın başkan olmasından sonra Türkiye ABD ilişkilerinin olumlu anlamda gelişeceğine inanıyorum" diyen Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda olumlu anlamda oluşan iklim de bunun ön sinyallerini vermektedir. Fetullahçı Terör Örgütü kurucusu, yöneticisi, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün planlayıcısı ve uygulama emrini veren, sevk ve idarecisi terörist Gülen'in iadesi konusu, Türkiye ABD ilişkileri bakımından son derece önemli. Sayın Trump'ın seçim kampanyasındaki ve yakın çalışma ekibinden medyaya yansıyan açıklamalara baktığımızda, terörist Gülen'in iadesi konusunda Türkiye'ye dönük olumlu şeyler açıkladıklarını gördük. Biz bunun sonucunun da olumlu olmasını bekliyoruz. Buradan da ifade etmek isterim ki Amerikan halkı ve ABD için Usame Bin Ladin ne ifade ediyorsa, Türkiye halkı ve Türkiye devleti için de Fetullah Gülen aynı anlamı ifade etmektedir. O da pek çok terör suçuna bulaşmıştır. Fetullah Gülen de pek çok terör suçuna bulaşmıştır. Usame Bin Ladin'in elinde de pek çok insanın kanı vardır, terörist Gülen'in elinde de pek çok insanın kanı vardır. O nedenle Türkiye'nin terörist Gülen'in iadesi konusunda hassasiyetinin yeni yönetim tarafından daha iyi değerlendirilmesini beklediğimizi ve Fetullah Gülen'in iadesinin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini, daha ileri noktalara taşıyacağını ifade etmek isterim. Yeni dönemde bu iade konusunda bizim de beklentimizin yükseldiğini ifade etmekte fayda görüyorum."