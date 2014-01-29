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Adalet Bakanı Bozdağ hakkında hazırlanan fezleke Meclis tarafından iade edildi

TBMM Başkanlığı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Bozdağ hakkında Meclis'e gönderdiği fezlekeyi, "usullere uyulmadığı ve bakanla ilgili kısmı dosyadan ayrılmadığı" gerekçesiyle iade etti

29 Ocak 2014 19:49

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında Meclis'e gönderdiği Bozdağ’ın  ''Adana ve İzmir Savcısıyla konuştum, tutanak tutmuşlar'' dediği fezleke, usullere uyulmadığı ve bakanla ilgili kısmı dosyadan ayrılmadığı gerekçesiyle Meclis tarafından iade edildi.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalet Bakanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ konulu yazısının 27 Ocak 2014 tarihinde Başkanlığa ulaştığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Yasama dokunulmazlığı veya Meclis soruşturması kapsamında değerlendirilme ihtimali bulunan fiillere ilişkin olarak Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından TBMM Başkanlığı'na gönderilen yazıların, Adalet Bakanlığı'nın ilgili genelgeleri ve bugüne kadarki uygulamalara uygun olarak Adalet Bakanlığı üzerinden Başbakanlık vasıtasıyla TBMM Başkanlığı'na gönderilmesi gerekmektedir. Bugüne kadar doğrudan Başsavcılıklar tarafından gönderilen fezleke ve yazılar, TBMM Başkanlığı tarafından iade edilmiştir.

Gönderilen üst yazının ekinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a ilişkin sadece 1 sayfalık tutanak yer almasına rağmen, halen devam etmekte olan davanın tamamına ilişkin bütün evraklar da (32 klasör) ek olarak gönderilmiştir. Ayrıca Başsavcılık tarafından mevcut usule ve genelgelere uygun olarak veya aksi görüşte iseler doğrudan gönderilecek evrakın tefrik edilmesi ve sadece ilgili bakana ilişkin belgelerin gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde devam eden soruşturma sürecine ilişkin olarak dosyada adı geçen diğer şahıslar bakımından hazırlık soruşturmasının gizliliğinin ihlal edilebileceği ve Anayasayla güvence altına alınan masumiyet karinesinin zedelenebileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenlerle ilgi yazı ve eki, dosyalar açılmadan bir yazıyla bugün İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmiştir."

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