T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adalet Bakanı Bozdağ, Gülen'in iadesi için Amerika'ya gitti

Bakan Bozdağ'ın ilk olarak Gülen'in geçici tutuklanmasını isteyeceği belirtildi

07 Mayıs 2017 16:14

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye ziyareti öncesi Adalet Bakanı Bozdağ, Fethullah Gülen'in iadesi ve geçici tutuklanmasına ilişkin görüşme yapmak üzere, ABD'ye hareket etti.

DHA'nın haberine göre, Bozdağ ile beraberindeki heyet, Etimesgut'taki Askeri Havaalanı'ndan ABD'ye hareket etti.

Adalet Bakanı Bozdağ, yarın yerel saat ile 17.30'da ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'la bir araya gelecek.

Görüşmede, Gülen'in iadesine dair ABD'ye gönderilen dört ayrı iade dosyası hakkında bilgiler verecek olan Bakan Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Gülen'in olduğu iddiasına dair yeni delilleri de aktaracak.

Bozdağ'ın mevkidaşına, Türkiye ile ABD arasındaki suçluların iadesine ilişkin anlaşmayı hatırlatarak, Gülen'in geçici tutuklanmasının zorunlu olduğunu vurgulayacağı öğrenildi.

Bakan Bozdağ, Türkiye tarafından gönderilen geçici tutuklama ve iade dosyalarının gereğinin yapılması için mahkemelere gönderilmesini de görüşmede gündeme getirecek.

"Türkiye'nin mücadelesi devam edecektir"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün partisinin Yozgat İl Başkanlığınca düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, ABD ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, "Görüşmemizin konusu terörist başı Fetullah Gülen’in geçici tutuklanması ve Türkiye’ye iadesi olacaktır. Eninde sonunda onları bulundukları yerlerden alıp Türkiye’ye getireceğiz ve Türk yargısına teslim edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Bozdağ, "Bu dosyaların üzerinde çalışan bazı savcılar da bana refakat edecekler, orada teknik görüşmeler de yapılacaktır. Ama hep beraber oradan buradan çarpıtmaya başka başka noktaya çekmeye başlıyorlar. İstedikleri kadar çarpıtsınlar Türkiye'nin bu mücadelesi devam edecektir. Bu örgütün gerçek yüzünü herkes görecektir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

 

ETİKETLER

Bekir BozdağABDiadeGülengittigörüşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24