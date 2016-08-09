Adalet Bakanı Bozdağ: Gülen, askerlere nasıl ifade vereceklerine dair talimat yayımlamış

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in cuntacı askerlere nasıl ifade vermeleri gerektiğine dair talimat yayımladığını savundu. Bozdağ, Gülen hakkında "İstihbaratımıza göre, nasıl ifade vermeleri için talimat yayınlamış. Çarpıtmak için, oradaki yapının çözülmemesi için ifade talimatı hazırlanıyor" dedi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AA Editör Masası'nda sorularını yanıtladı. Bozdağ'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Türkiye böylesi bir birlikteliğe ilk defa şahit oldu. Yüzlerce yıllardır verilemeyen fotoğrafı 7 Ağustos'ta tüm Türkiye vermiştir. Demokrasi, milli irade ve hukuk devletine sahip çıkma konusunda ortaklaşmayı da gösteriyor. Bütün siyasi partiler birbirimizle rekabet edebiliriz, ağır eleştiri yöneltebiliriz. Bunu demokrasi, cumhuriyet sayesinde yapıyoruz. Bu sistem tehlikeye girdiğinde hepimizin birlik olması gerekir. 15 Temmuz-7 Ağustos mesajı, Türkiye'de artık darbelerin yapılamayacağı, teşebbüs edene milletin izin vermeyeceğidir. Bu maşaları kullananlara da, bu hain maşalara da bir cevap veriyor. Ayrıca Türkiye'nin dostlarını sevindiren bir fotoğraftır. Ama Türkiye'nin düşmanları perişan oldular. Dışarıda zayıf Türkiye olsun diye her imkanı seferber edenler çok pişman oldular.

"Bir teröriste Türkiye'yi feda etmiş olacaklar"

"ABD'den Gülen'in ifadesiyle ilgili henüz resmi bir yanıt yok. Avrupa ülkeleri de biliyor. Herkesin net olmasını beklemek bizim hakkımızdır. ABD yetkililerine empati yapmalarını öneriyoruz. Obama'ya eşi ve çocuklarıyla tatil yaparken suikast girişiminde bulunulmuş olsa, Beyaz Saray bombalanmış olsa, halkın üzerine tank sürülmüş olsa, askeri helikopterlerle insanlara ateş açılsa bu eylemi gerçekleştiren teröristlerin başı Türkiye'de olsa. Türkiye biz bir düşünelim dese ABD halkı, yönetimi bundan memnun olur mu olmaz mı? ABD, Gülen'i iade etmezse Türkiye'yi bir teröriste feda etmiş olacaktır.

"Tutuklanmasını istedik"

"FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi ile ilgili dosyayı ve bu dosyanın eklerini ki 100'lerce klasördür, ABD yetkili makamlarına hem elektronik ortamda gönderdik hem de resmi yazışma usulüne uygun bir şekilde ilgili makamlar aracılığı ile gönderdik. Bu arada Fethullah Gülen'in geçici yakalanmasını ve tutuklanmasını talep ettik. Güneşin varlığını ispat için delile hacet var mı? ABD'nin yetkili makamları bizden giden yazıları aldıktan sonra bizden yakalama- tutuklama talebimizin neden acil olduğuna dair sorular sordular. Biz cevaplarımızı da gönderdik. Arkasından Dışişleri Bakanlığı aracıyla şahsıma hitaben bir mektup geldi. ABD'leri uzmanların bu konuda inceleme yapabileceği gibi, Türkiye'den uzman bir heyetin ABD'ye gelerek muhattaplarıyla görüşme yapmasının istendiği bir mektup geldi. Biz de bu teklifi önemsiyoruz, sizden bir uzman heyet öncelikle gelsin, daha sonra Türkiye'den bir uzman heyet gitsin dedik.

"Maşa olma ihtimalini yitirdi"

"ABD yetkililerinin açıklamalarından iade talebini önemsedikleri mesajı çıkıyor. Artık Fetullah Gülen, ABD için de başka bir ülke için de kullanışlı bir maşa olma vasfını yitirmiştir. Toplum artık bu canavarlaşmış terör örgütüne karşı bütün imkanlarıyla teyakkuz haline geçmiştir. Deşifre oldu artık, istihbarat okulları zinciri artık faş olmuştur. Türkiye'de bu iş bitmiştir, başka ülkelerde de bitmiştir.

" ABD amasız fakatsız iade edilmeli"

"Kozmik Oda'dan alınan bilgileri kimse aktarıyor? Şimdi Kazakistan'da, Pakistan'da, Etiyopya'da buralarda eğitim alan ve ileride devlette nüfuzlu yerlere gelenler bilgileri aktarıyor. Bu bilgileri nereye kullanıyorlar? Eğitimle uğraşıyorum diyor ya, bu istihbari bilgiler matematiği, fiziği daha iyi anlatmak için mi lazım? Bu yapılar o bilgileri topluyorlar, bir hiyerarşi üzerinden üstlerine aktarıyor, daha sonra Pensilvanya'daki zata aktarıyor. O zat da elin de mi tutuyor yoksa, onu kullananlara mı veriyor? Bir istihbarat okulları zinciri bitmiştir. Bu konudaki değerlendirmeyi herkesten istiyorum. ABD de bu zatı amasız, fakatsız Türkiye'ye iade etmeli. Etmezse ilişkiler olumsuz etkilenir. Türkiye'de ABD'ye karşı çok büyük rahatsızlıklar var. Bu nefret boyutuna doğru gidiyor. ABD'de senatörleri, İngiltere'de milletvekillerine para ile satın alan, yatırım yaptıran bir yapı. Bunu görüyor insanlar Türkiye'de. ABD içerisinde demokrasiye inanan insanlar da buna karşı çıkıyor. Bu değerler ABD'yi de AB'yi de ayakta tutuyor. Türkiye bu anlamda demokrasi destanı yazmasına rağmen ne ABD'den ne başka ülkeden takdir almıştır. Takdir etmeleri şart değil biz bunu inandığımız için yaptık. Türk halkının ABD'ye karşı bakışı, bunun nefrete ilerlemesi, bunu durdurmak ABD'nin elindedir. ABD'nin Gülen'i iade etmesini bekliyorum.

"Gülen'i Türkiye'de temsil eden kim?"

"Bu darbe girişimi Gülen'in sevk ve idaresinde yürüdü. Ancak Gülen'i Türkiye'de temsil eden kim? Bu konuda kesinleşmiş değil. Yurtta Sulh Konseyi üyeleri kim? Devlet başkanı, başbakan, bakanlar kim olacaktı bunlara dair de henüz kesinleşmiş veriler yok. Bunlar soruşturma sürecinde ortaya çıkacaktır. İfadeler alınıyor. El konulan birçok belge var. Buradaki mesajlar, bilgiler, el yazılı evraklar, MOBESE kayıtları, tanıklıklar bütün bunların deşifresi, analizi ve tasnifi pek çok soruyla aydınlatılacaktır. Şu anda 26 bin üzerinde gözaltı var. Bu deşifre ve analiz, tasniften sonra net şeyler söyleme imkanı olacaktır. Şu anda firari olanlar var. Onların yakalanması durumunda pek çok veri ortaya çıkacak.

"Nasıl ifade vereceklerine dair talimat yayınlamış"

"Fethullah Gülen, istihbaratımıza göre, nasıl ifade vermeleri için talimat yayınlamış. Çarpıtmak için, oradaki yapının çözülmemesi için ifade talimatı hazırlanıyor. Ancak o ifadeler örgütü deşifre etmiş oluyor. Gülen'in ortaya koyduğu bu sapık anlayışlar onları, aileleri perişan etti. Kaç ocağa ateş düştü. Pek çok insan hürriyetinden mahrum oldu, pek çok insan katil oldu. Bu yapıya dur demezlerse ileride hangi vahşi suçlar işlenecek bunları kestirmek zor. Şimdi herkese diyorum ki lütfen bildiklerinizi anlatın. Bu DAEŞ, PKK militanları da böyle motive ediyor. Ölen şehit, öldüren şehit, herkes cennete gidiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Masum insanları öldürüyor, iyilik yaptığını düşünüyor.