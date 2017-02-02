Adalet Bakanı Bozdağ: Cezaevlerinde 30 gazeteci var

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tutuklu gazeteciler ve cezaevindeki çıplak arama ile ilgili soru önergesini yanıtladı. Bakan Bekir Bozdağ, cezaevlerinde 30 gazetecinin bulunduğunu savundu. Adalet Bakanlığı'ndan 2016'nın Nisan ayında yapılan açıklamada cezaevinde 2 gazetecinin olduğu açıklamıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın tutuklu gazeteciler ve çıplak aramaya ilişkin verdiği soru önergesini yanıtladı. Bakan Bozdağ, cezaevindeki gazeteci sayısının 30 olduğunu söyledi.

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Cumhuriyett yer lan habere göre, Bozdağ, verdiği cevapta, şu ifadeleri kullandı:

"Kaydedilen veriler hükümlü ve tutukluların beyanları esas alınarak oluşturulduğundan, mesleği olmadığı halde gazeteci olduğunu söyleyen veya mesleği gazeteci olduğu halde başka bir meslek beyanında bulunan kişilerin olabileceği; ceza infaz kurumlarında bulunan ve mesleğini gazeteci olarak bildirenlerin sayısını esas alarak değerlendirme yapmanın eksik ve yanlış olacağı; işlenen veya işlendiği iddia edilen suçların gazetecilik faaliyeti kapsamında olup olmadığının önemli olduğu değerlendirilmektedir.”

Adalet Bakanı, “Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden, ceza infaz kurumlarında 22/11/2016 tarihi itibarıyla 30 basın mensubunun tutuklu bulunduğu anlaşılmıştır” dedi. Bozdağ, Gazeteci İnan Kızılkaya’ya cezaevinde çıplak arama yapılmadığını da iddia etti.

Bozdağ'ın cevabı üzerine açıklama yapan Yarkadaş, şöyle konuştu:

"Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 Nisan 2016 tarihi itibarıyla ceza infaz kurumlarında basın kartı olan iki tutuklunun bulunduğunu açıklamıştı. 22 Kasım 2016 tarihi itibarıyla 30 basın mensubunun tutuklu olduğunu açıkladı. Sayın Bozdağ’ın verdiği her iki rakam da hatalıdır. Şu an 149 gazeteci - medya mensubu cezaevindedir. Bozdağ, neye dayanarak 30 gazeteci tutuklu diyor anlayamadım... Ayrıca, 30 gazetecinin tutuklu olduğu iktidar tarafından ilk kez ifade ediliyor. Ki; bir ülkede bırakın otuzu, tek bir gazetecinin bile gazetecilik faaliyetlerinden ötürü tutuklu olmaması gerekir.

"Sayın Bozdağ, iddianameleri aylardır hazırlanmayan ve neyle suçlandıklarını bilmeyen başta Cumhuriyet Gazetesi yazarları Akın Atalay, Musa Kart, Kadri Gürsel, Güray Öz, Murat Sabuncu, Hakan Kara, Önder Çelik, Bülent Utku, Kemal Güngör ve Ahmet Şık'ı gazeteci saymıyor anlaşılan... İsmini saydığım arkadaşlarım, sokak kavgasında mı tutuklandılar? Yoksa banka soyarken mi yakalandılar? Hazırlayın iddianamelerini, çıkarın yargının önüne; herkes görsün arkadaşlarımız gazeteci mi değil mi?

"26 Ocak 2017 tarihi itibariyle cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan gazeteci sayısı 149 olmuştur. Daha dün, Aydınlık Gazetesi Muhabiri Mehmet Bozkurt'a kelepçe vuruldu. Bu ülkemiz için büyük bir utançtır. Dünyada bu kadar gazetecinin tutuklandığı ikinci bir ülke bulamazsınız. Ülkemiz artık yabancı basın mensuplarına bile akreditasyon uygulayan katı şartları olan bir ülke haline getirildi. Ne yazık ki akreditasyon sorunu, siyasi bir koz olarak kullanılmaya başlandı. İktidar, AKP'yi eleştiren yabancı gazetecileri keyfi bir şekilde ülkemize sokmuyor."​