Adalet Bakanı Bozdağ: Anayasa değişikliği için birlikte çalışmaya hazırız

Hülya Karabağlı / Ankara

HSYK ile ilgili yasa değişikliğinin görüşüldüğü Adalet Komisyonu toplantısında konuşan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, komisyonun muhalefet partili üyelerine HSYK'nın yeniden yapılandırılması adına Anayasa'da değişik yapılması için çağrıda bulundu ve "uzlaşmaya hazırız" dedi.

Bozdağ şunları söyledi:

"Türkiye bir hukuk devleti, hepimiz istiyoruz ki Türkiye demokratik hukuk devletinde gerekli olan neyse, öyle olsun, yargı bütün iş ve işleyişlerinde hukukun üstünlüğüne göre riayet ederek görev yapsın. Ancak Türkiye'de biz birşeyi başaramadık, o da şu: Yargı ile tartısmalarda soruşturulana ya da kovuşturulana göre siyasilerin eleştirileri değişiyor halbuki ortak bir noktaya gitmemiz lazım"

Bozdağ, HSYK'nın hiçbir ideolojinin ön ya da arka bahçesi olmaması gerketiğini söyleyerek, HSYK'nıntarafıslığı her zaman savunduklarını, 2010 referandumu sırasında da böyle söylediklerini belirtti. Bozdağ, "Türkiye'de siyaseti siyasetçilerin yapması gerekir" dedi.

Bozdağ, "Gelin HSYK konusuna siyasal duruşla bakmayalım. Gelin elbirliği ile Türkiye için, millet için beraber işbirliğinde bu değişikliği yapalım" diye konuştu. Bozdağ ayrıca, Anayasa için de birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

CHP'den cevap

Bozdağ'ın HSYK için Anayasa değişikliği çağrısına CHP'den ilk cevap grup başkanvekili Engin Altay' dan geldi. Altay, "Sayın Bakan biz samimiyetle bu konuda kurulacak bir masaya üye vermeye hazırız.Samimiyseniz bu teklifi çekin, yarın görüşmeye başlayalım" dedi.