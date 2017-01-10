Adalet Bakanı: Bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'ndaki anayasa değişiklik paketi teklifi hakkında hükümet adına bir konuşma yaptı. Bozdağ, Meclis’e gelen teklifin “Atatürk anayasalarına dönmek” olduğu savundu.

Bozdağ konuşmasında 'rejim değişikliği' eleştirilerine yanıt vererek "Bu teklif rejim değil hükümet değişikliği teklifidir. Parlamento kaldırılmıyor, güçleniyor" dedi. Bekir Bozdağ'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk partili mi? Partili. Milletvekili mi? Milletvekili. Genel Başkan mı? Genel Başkan. Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı. İsmet İnönü partili mi? Partili. Milletvekili mi? Milletvekili. Genel Başkan mı? Genel Başkan. Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı. Ne oldu? Tarafsızlıklarına halel mi geldi?

Meclis Başkanı, belediye meclisi, il genel meclisi üyeleri, belediye başkanları partili. Herkesin başkanı, herkesin meclis üyesi olarak çalışabilecek, ama Türkiye'nin cumhurbaşkanı partili olursa kıyamet kopacak. Böyle bir çelişki olabilir mi?

Parlamento Anayasa yapmaya yetkilidir ve bu konuda ehliyeti tartışılmazdır.

OHAL döneminde Anayasa değişikliği müzakereleri yapılamaz mantığı doğru değildir.

Bu teklif rejim değil, hükümet değişikliği sistemidir. Bu teklifle parlamento kaldırılmıyor, güçleniyor.

Bu çifte standarttır. Bunun ana nedeni nedir? Bu uygulama 1961 Anayasası'nda başladı. Neden? Milletin iradesiyle iktidara gelemeyeceğini, her geçen gün iktidar ümidinin azaldığını görenler, cumhurbaşkanının partiyle ilişiğini keserek, cumhurbaşkanlığı yoluyla milletin iradesini kontrol etmek için bu uygulamayı getirdiler. Şimdi bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir.