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Adalet Bakanı Beyaz'ı savundu: Çocuğun katili kim?

Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı konuşmada Beyazıt Öztürk için "Niye özür diliyosun, çocuk katillerini sevindiriyorsun" demişti

13 Ocak 2016 12:09

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CNN TÜRK canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beyazıt Öztürk için "Niye özür diliyosun, çocuk katillerini sevindiriyosun. Cesaretin yok mu senin" sözlerine tepki gösteren Bozdağ "Kılıçdaroğlu'na soruyorum çocuk katili kim?" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 

"Terör sadece AK Parti'nin değil, tüm partilerin, 78 milyon insanımızın sorunudur. Hükümetin zarar görmesi için fırsat kollayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Buna çözüm üretmek istiyorsak, ortak mücadele şarttır. İktidardaki partinin yanında durmak hepimizin boynunun borcudur. Böyle olursa başarılı oluruz.

Sayın Kılıçdaroğlu dün özür dileyen Beyazıt Öztürk'ü kınadı. Ben şimdi Kılıçdaroğlu'na soruyorum, çocuğun katili kim? Sur'da, Cizre'de, Silopi'de sokağa çıkma yasağını keyfine ilan edildi? Bu hendekleri, barikatları, mayınları kim koydu? Lütfen bunları ifade edin. CHP'ye oy verenlere söylüyorum, CHP'ye karşı sesinizi yükseltin, tepkinizi gösterin. CHP devletin yanında mı, terör örgütünün yanında mı? CHP'liler kimin yanında olduklarına karar vermeli. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin ana muhalefet partisi mi yoksa başka ülkelerin ana muhalefet partisi mi?

Bu hafta bazı akademisyenler de açıklamalar yaptı. Onların doğru dürüst o bölgelere ziyaret yaptıklarını da düşünmüyorum. Gitsinler, baksınlar, değerlendirsinler.

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