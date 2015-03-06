Adalet Bakanı Bekir Bozdağ istifa etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen "Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi"nin bakan olarak katıldığı son toplantı olduğunu açıkladı. Bozdağ, "Anayasamıza göre bugün bakan olarak son günüm. Anayasamız gereği istifa etmem gerekiyordu ve istifa ettim. Ancak yarından itibaren geçerli olacak.' dedi.

Radikal'in haberine göre; Bekir Bozdağ, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Sütlüce'deki yerleşkesinde düzenlenen 'Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi'nde bakan olarak son konuşmasını gerçekleştirdi.

Bekir Bozdağ, kongrede yaptığı konuşmanın sonunda, 25 Aralık 2013'ten bu yana sürdürdüğü bakanlık görevinin bugün son günü olduğunu açıkladı.

Bozdağ, "Anayasamıza göre bugün bakan olarak son günüm. Anayasamız gereği istifa etmem gerekiyordu ve istifa ettim. Ancak yarından itibaren geçerli olacak. Bakan sıfatıyla ve 3 dönem kuralı gereğiyle milletvekili sıfatıyla bu son örgütlü toplantıydı. Sizin gibi değerli insanlarla bu son toplantıya katıldığım için rabbime şükrediyorum" dedi.