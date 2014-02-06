'Savcı arama yapmasın, yoksa hepiniz çok üzüleceksiniz!'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında Adana savcısının da fezleke hazırladığı ortaya çıktı. Bozdağ, fezlekeyi geri gönderdiğini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da fezlekenin içeriğini okudu. Tezcan, fezlekeye göre Bozdağ'ın dönemin Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'ı aradığını ve TIR'larda arama yapılmamasını sağlamasını istediğini öne sürdü.

Adana'da MİT'e ait TIR'ların durdurulması ve aranmak istemesinin ardından Bekir Bozdağ'ın Adana Cumhuriyet Başsavcısı'nı aradığı iddia edilmişti.

Bozdağ, bugün bu iddialar hakkında ''Adana savcısını aramıştım. Hakkımda fezleke düzenlemiş. Fezlekeyi iade ettim. Bakanlığa bağlı çalışan bir görevliyi aramam kadar doğal bir şey olamaz'' dedi.

TV yöneticileriyle bir araya gelen Bozdağ, hakkında hazırlanan fezleke hakkında şunları söyledi:

''Başsavcıya 'soruşturmalar gizlidir, gizliliğe riayet edilmelidir' dedim. 'Ayrıntıları TV’lerden izliyorum, bunda bir yanlışlık var' dedim. Bunlara tepki duyuyorum ve bu tepki doğrultusunda o savcıları aradım. Adana'dan hakkımda fezleke geldi. Ben de iade ettim. Sonra Meclis’e gönderdi, Meclis de iade etti. Fezlekelerin yasalara uygun hazırlanması gerekir. Adana’da savcı kesinlikle hukuk kurallarını ayaklar altına almıştır.''

CHP'li Tezcan fezlekenin içeriğini okudu

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, dört eski bakanla ilgili fezlekenin Adalet Bakanlığı'nca "aynı tezgah”la savcılığa iade edildiğini ifade ederek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezlekeyi açıkladı.

Fezlekenin, Kırıkhan'daki tır soruşturması ile ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Bozdağ hakkında savcıların görevlerini yapmaya müdahale ettiği ve TCK'nın 277. maddesinde düzenlenen suçu işlediği iddiasını içerdiğini kaydeden Tezcan, fezlekeyi gösterdi. Tezcan, fezlekenin mağdurunun, dönemin Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, şüphelinin ise Bekir Bozdağ olduğunu, suçun da "Yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" olduğunu ifade etti.

'Savcıyı arama yapmaktan vazgeçir'

Fezlekenin içeriği hakkında bilgi veren Tezcan şunları söyledi:

"Müsteşar Kenan İpek, Süleyman Bağrıyanık'ı arıyor, 'Kırıkhan'a giden savcıyı arama yapmaktan vazgeçir, sadece tırın MİT kontrolünde olduğunu tespit etsin, aksi halde aramayı yapacak savcı dahil hepiniz çok üzüleceksiniz' diyor. TCK'nın bunun çok açık tarifi, tehdit suçudur. İpek, telefonu yanındaki Adalet Bakanı'na veriyor. Bakan da Bağrıyanık'a 'ihbara konu tır MİT'e ait tırdır, bu nedenle bu konuda aramayı yapmayın, savcı bu tırda arama yapamaz, müsteşar tırın içinde silah bulunmadığını söylüyor, yetkini kullanarak derhal görevli savcıyı görevden aldığına dair yazıyı emniyete ve jandarmaya gönder' diyor. Müsteşar MİT'in tırının içinde silah olup olmadığını bilecek noktada mıdır?"

Fezlekenin 15 Ocak 2014 tarihinde Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini dile getiren Tezcan, aradan geçen 20 güne karşın hala fezlekenin Meclis'e gelmediğini söyledi.

Bir soru üzerine Tezcan, bakanlar hakkında iki fezleke daha olduğunu savunarak, bunların da yakında açıklanacağını söyledi. Tezcan, "Bütün fezlekeler kayda girdi, sulandırmaya çalışabilirler ama buna güçleri yetmez" dedi.

'İki savcıyı tutuklayacaklar'

Yeni Adana Cumhuriyet Başsavcıvekili’nin TIR soruşturmasını yapan emniyet görevlileri hakkında casusluk soruşturması başlattığının bilindiğini ifade eden Tezcan, "Bu soruşturmayı sadece emniyet mensupları ile sınırlı tutmayıp, arama emrini veren savcılar Aziz Takçı ve Ömer Şişman'ın da casusluk soruşturması kapsamına dâhil edilip, ibreti âlem olsun diye tutuklanacakları Adana kulislerinde konuşuluyor" dedi.

Bülent Tezcan, “TIR soruşturmasında Hatay Valisi Celaleddin Lekesiz'in soruşturmayı yürüten emniyet görevlilerini görev anında yazılı emirle görevden aldığını, bunun üzerine Adana Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmayı engelleyen Lekesiz, jandarma komutanı ve bir kısım emniyet müdürleri hakkında fezleke düzenleyip HSYK'ya gönderdiğini” belirtti.

Bozdağ hakkında İzmir'deki Liman soruşturmasının ardından savcıyı arayarak yargılamaya teşebbüs suçundan bir fezleke hazırlanmış, fezleke iade edilmişti.