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Adalet Bakanı: Ankara'da büyük bir felaket önlendi, tüm işaretler PKK'yı gösteriyor

"ABD'nin Gülen'i iade etmeyeceği kanaati her geçen gün daha da güçleniyor"

08 Ekim 2016 12:59

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da bombalı araçla eylem hazırlığındaki iki kişinin, "teslim ol" çağrısı üzerine kendilerini patlattığı saldırı girişimine ilişkin olarak " Büyük bir felaket önlendi. Tüm işaretler PKK'yı gösteriyor" dedi.

CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in hazırlayıp sunduğu 'Hafta Sonu' programına konuk olan Bozdağ, "Vatandaşımız teröre karşı uyanık olsun" ifadesini kullandı.

Bozdağ, darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin olarak, "ABD'nin elinde FETÖ ile ilgili daha çok belge var. ABD'nin FETÖ'yü bilmemesi imkânsız" görüşünü savundu. Bozdağ, "ABD'nin Gülen'i iade etmeyeceği kanaatinin her geçen gün daha da güçleniyor" belirtti.

Adalet Bakanı Bozdağ, OHAL'in uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin olarak, "Birinci OHAL kararı alındıktan sonra biz umarız kısa sürede bu iş biter dedik. Ama bu süre içerisinde bu iş bitmedi. Ve uzatma kararı aldık. Temennimiz bu 3 ayda OHAL'in tamamlanmasıdır. Ben tamamlanacağını düşünüyorum" diye konuştu.

İdam talebiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Bozdağ, "İdam cezası halkımızın birinci gündemi. Nereye gitsek halk, 'İdam istiyoruz' diyor" ifadesini kullandı.

 

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