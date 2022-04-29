Adalet Bakanı: Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değil

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'nın Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i Dışişleri Bakanlığına çağırmasına tepki gösterdi. Bozdağ, " Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değil" açıklamasını yaptı.

Bozdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması,Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir. Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir." ifadesini kullandı.

Bozdağ şunları kaydetti:

"Kraichtal ve Backnang yangınını,Solingen Faciası,Ludwigshafen Yangını,Hanau'da ırkçı terör saldırısı ve NSU Davası gibi nice katliamın faillerinin yargılandığı davalarda Almanya’nın hukuku nasıl ayaklar altına aldığına tüm dünya şahittir. Almanya Türkiye’ye değil kendine baksın. Türkiye tam bağımsız bir devlettir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı da tam bağımsızdır. Türk hakimleri;Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdan kanaatlerine göre hüküm verirler.Haddini aşan Almanya’yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum."

TIKLAYIN | Almanya, Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sebebiyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Ne olmuştu?

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (AK Bakanlar Komitesi), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye için yaptırım prosedürünü başlatmasına yol açan Gezi davasında karar açıklandı. 1637 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir inidirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.