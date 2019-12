Adalet Bakanı ağzını bozdu

Adalet Bakanı Şahin, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir televizyon yöneticisi arasında geçen konuşmalar için 'Puştluk yapmak için talimat aldılar' dedi.



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Beykonak Beldesi'nden sonra geldiği Kumluca'da AKP'nin Belediye Başkan adayı Hüsamettin Çetinkaya için düzenlenen mitinge katıldı. Mitingin açılış konuşmasını yapan Çetinkaya, helikopter kazası geçiren BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun siyasetteki dik duruşu ve dürüstlüğüyle tanandığını söyleyerek çok üzgün olduğunu söyledi.



Mitingde konuşan Adalet Bakanı Şahin, bir televizyonunun genel yayın yönetmeniyle, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki diyaloğu eleştirirken şunları söyledi:



"CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçenlerde bir ulusal TV kanalında yayına çıkacak ve çıkmadan önce o televizyonun genel yayın yönetmeni ile sohbet ediyorlar. Ve o sohbet yayın açık olduğu için kayıtlara geçiyor. Sözüm buradan dışarı, özellikle hanım kardeşlerimden olmak üzere herkesten özür diliyorum ama aynı kelimeyi kullanmak durumundayım. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'na o genel yayın yönetmeni, 'Efendim' diyor 'Televizyonun sahibi beni aradı, (Bu AKP'nin önünü kesmek için her türlü puştluğu yapacaksınız) diye bana talimat verdi. Ben de görevliyim bu konuda'. Aynen böyle söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, o dürüstlük şampiyonu var ya o da 'Evet, evet' diyor. Biri diyor 'Her türlü puştluğu, akhaksızlığı yapacaksınız', o dürüstlük pozisyonundaki adam da 'Her türlü puştluğu, ahlaksızlığı yaparım, evet evet' diyor. 'Her türlü puştluğu ahlaksızlığı yaparım' diyor. O nedenle Hüsamatten Bey (Çetinkaya) bunlar her türlü puştluğu, ahlaksızlığı yapmak için bir yerlerden talimat aldılar. Ak Parti'nin ve Ak Parti'li adayların önünü kesmek için her türlü ahlaksızlığı yapma talimatı aldılar. Ama bu millet bunları yutmaz bu millet oylarıyla bunlara gereken cevabı verecektir."



Bakan Şahin, daha sonra Kumluca'dan Demre İlçesi'ne geçti.