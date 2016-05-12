Adalet Bakanı'ndan IŞİD'lilerin hapisten kaçmasına yorum: Açık cezaevinden kaçmak firar sayılmaz!

Kocaeli’nde kapalı cezaevinden açık cezaevine alınan IŞİD davasının 4 sanığından 2’sinin, emniyetin “kaçacaklar” uyarısına karşın firar ettikleri ortaya çıktı. Firardan önce “bomba patlatacağım” diyen 4 kişiden birinin kapalıya gönderildiği öğrenildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kaçışı doğrularken “Açık cezaevinden ayrılma bizim literatürde firar sayılmaz, dış güvenlik, tel örgü yoktur” dedi.

Hürriyet’in haberine göre, 2015 yılında düzenlenen IŞİD operasyonunda Gökhan Bulut, İrfan Yıldız, Raşit Karadağ, Serdar Sarıçam ve Duran Çoban tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda silah, mühimmat ele geçirildi. Kocaeli’nde başlayan yargılama sonucunda 5 şüpheli, “toplu silah ticaretinden” mahkûm olurken, IŞİD üyeliği suçundan ise “delil yetersizliğinden” beraat etti. Cezalarını Kocaeli 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde çekmeye başlayan 5 mahkûm, bir yıllık cezaları kaldığı gerekçesiyle “yasa gereği” açık cezaevine nakledilmeleri için başvuru yaptı.

Emniyet uyarı yapmış

IŞİD’lilerin durumunu görüşen cezaevi idaresi, 4 mahkûmu, 2 hafta önce Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu’na aldı. Bu arada Emniyet İstihbarat, “Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı söz konusu kişilerin kaçacakları, mahkûmların izinli günlerinde çatışma bölgesi Suriye’ye geçmeyi planladıkları, gerekli önlemlerinin alınması” yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine açık cezaevine giden jandarmaların geldiğini gören 3 mahkûm kaçtı.

Bunlardan biri yakalandı, fakat iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul’da katıldığı bir programda IŞİD’lilerin firarına ilişkin açıklama yaptı. Habere “çarpıtma” diyen Bozdağ, “Bu gazetecilik meslek ilkeleriyle, etik ilkeleriyle uyuşmaz. Düpedüz ahlaksızlık” dedi. 5 mahkûmun IŞİD terör örgütü suçlamasından beraat ettiğini anlatan Bozdağ, sadece silah taşıma konusundan mahkûmiyet kararı verildiğini söyledi.

Bozdağ, şu bilgileri verdi: “İstihbarat haber vermiş. Doğru istihbarat ayın 3’ünde haber verdi böyle bir kaçış var, tedbir var, olay var diye anında müdahale edilmiş. Aynı gün üzerine gidiliyor, aynı gün bunlar kapalı cezaevine alınmak için görevliler üzerine gidiyor. O arada açık cezaevinden gidiyorlar.

"Kirli anlayışlar"

Açık cezaevinden ayrılma bizim literatürde firar sayılmaz, dış güvenlik, tel örgü yoktur, neden cezası bitmek üzere olan kişiler genelde oraya çıkıyor. Ve topluma kazandırmak rehabilitasyon sağlamak amacıyla da bulunuyorlar ve oradan sonra da topluma karışıyorlar. Ama maalesef gazete sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin DEAŞ terör örgütüne yardım ettiğine ilişkin kara propagandaların, kirli anlayışların bazı yerlerde doğruymuş gibi kabul görmesi için uğraş verenlerin değirmenine su taşımaktadır.”

"Terörden beraat etmişler"

IŞİD’li mahkûmların firar etmesi, “Böyle bir davada yargılanan kişiler neden açık cezaevine alındı” sorusuna neden oldu. Adalet Bakanlığı kaynakları, mahkûmların terör suçundan beraat ettikleri için açık cezaevine ayrılmalarının hak olduğunu savundu.