Adalet Bakanı Gül: Yeni bir yol haritası çalışması yapıldı, bayramdan sonra uygulamalar aşamalı olarak yumuşatılacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yeni tip Koronavirüs önlemlerine ilişkin, bayramdan sonra aşamalı olarak uygulamaların yumuşatılacağını açıkladı.

Gül, "Türkiye tüm dünyanın gıpta ile izlediği bir süreç yönetimi gösteriyor. Virüs, din, dil, ırk ayırt etmiyor. Hukukta özgürlükleri kısıtlamanın orantılılık, gereklilik gibi konuların ne kadar doğru olduğunu görmekteyiz. Artık 'Yeni normal' var. Sayın Cumhurbaşkanımız Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi için gerekli desteği vermiştir. Milletimize taahhüt ettiğimiz tüm reformları hayata geçirmek için gayret göstermekteyiz. Yaptığımız ve yapmaya çalıştığımız tüm çalışmalar hukukun üstünlüğüne dayanarak, vatandaş odaklı çözüm üretmek içindir. Hukuk devleti kelimesinin işlevselliğini kazanması için her türlü görüşe açık olduğumuzun bilinmesini isteriz. Yüksek mahkemeleri hak duygusunun en yüksek temsilidir." diye konuştu.

Gül, "Türkiye'nin hukuk devleti olma kararlılığı devam ediyor. Yeni normalleşmede dört koldan çalışmalarımız devam ediyor. Yeni bir yol haritası çalışması yapılmıştır. Bayramdan sonra uygulamalar yumuşatılacaktır. Noterler yeni çalışma düzenine bugünden itibaren başladı." ifadesini kullandı.