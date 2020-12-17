Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Cezaevlerinde bulunan insan hakları savunucusu sayısı hakkında bilgi bulunmuyor

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun cezaevinde bulunan insan hakları savunucusu sayısıyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin bilgi bulunmadığı anlaşılmıştır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a cezaevinde bulunanlar arasında insan hakları savunucusu olup olmadığını, varsa kaç kişi olduklarını sordu.

Oktay adına Tanrıkulu’nun önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin isim ve soy isimleri ve işledikleri suçun UYAP üzerinden görülebileceğini kaydederek, "Bu nedenle soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin bilgi bulunmadığı anlaşılmıştır” dedi.