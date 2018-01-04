Adalet Bakanı: ABD'deki Atilla davasını Türkiye'nin egemenliğine saldırı olarak değerlendiriyoruz, kabul etmiyoruz!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla 21 ay önce Miami'de tutuklanan iş adamı Reza Zarrab'ın "tanık" olarak ifade verdiği davada, 5 ayrı suçtan suçlu bulunanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasını değerlendirdi. Gül, "Davayı Türkiye'nin egemenliğine saldırı olarak değerlendiriyoruz" açıklaması yaparak, "Karar hukuki değil, şaibe var" dedi.

Gül, ABD'deki Hakan Atilla davasında jürinin açıkladığı kararına ilişkin olarak, "İsnat edilen fiillerin uluslararası hukuk bağlamında hukukiliği tartışmalıdır. ABD'nin iç hukukundan kaynaklanan bir durumun yabancı bir ülke vatandaşı için uygulanması hem yargılama yetkisi bağlamında hem de fiilin suç vasfı taşıyıp taşımadığı konusunda açık şaibe oluşturmuştur" diye konuştu.

Zarrab'ın "tanık" olarak ifade verdiği davada jüri, Atilla hakkındaki kararını açıkladı. "ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma, kara para aklamak için kumpas kurma" suçlarından suçlu bulunan Atilla, kara para aklama suçlamasından beraat etti.

Cezaya hâkim Berman karar verecek

Hakan Atilla'nın avukatlarının davanın düşürülmesine ilişkin savcılık makamına yaptıkları itiraza ilişkin karar 5 Ocak'ta açıklanacak. Savcılığın davanın düşürülmesini kabul etmemesi halinde Atilla hakkında ne kadar ceza verileceğine davanın hâkimi Berman karar verecek. Davada sadece sanık Mehmet Hakan Atilla ve tutuklu tanık Reza Zarrab hakkında karar çıkacak. ABD yargı sisteminde gıyabi yargılama olmadığı için, eski Maliye Bakanı Zafer Çağlayan'ın da aralarında olduğu "firari sanık" statüsündeki 7 kişi hakkında hüküm verilmeyecek. Türk bankaları ile ilgili olası bir ceza ya da yaptırım kararı ise daha sonra ABD Hazine Bakanlığı tarafından verilecek.

Şimdi ne olacak?

Yargıç Berman'ın ayrı bir duruşmada tarafları bir araya getirip sanığa verdiği cezayı açıklaması öngörülüyor. Bu duruşmanın Ocak ayı sonlarına doğru olabileceği belirtiliyor.

Suçunu kabul eden ve savcılıkla anlaşma yoluna giderek, tanıklık yapan Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab için verilecek cezanın belirlenmesinde iddia makamının bildireceği görüş de rol oynayacak.

Yapılan anlaşma kapsamında, savcılığın Berman'a bir dilekçe sunması ve bu dilekçede de Zarrab'ın tanıklığının iddia makamının davasına ne kadar yardımcı olduğunu anlatarak, ceza indirimi talebi olup olmadığını aktarması bekleniyor.

Yargıç Berman'ın Zarrab ile ilgili ceza kararında savcılığın görüşünü göz önünde bulundurması öngörülüyor.