Adalet Bakanı: ABD heyetinin FETÖ soruşturması farklı gelişmelere yol açabilir

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak 'FETÖ' soruşturmalarını incelemek için Türkiye'ye gelen ABD heyetinin temaslarına yönelik konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Bu soruşturma farklı gelişmelere yol açabilir" dedi.



2018 değerlendirmesi toplantısında konuşan Gül şunları ifade etti:

"Bu soruşturma çerçevesinde Türkiye'den bazı konularla ilgili bilgiler istendi. Hem New York hem Washington'dan 2 savcı geldi. Elimizden gelen hukuki desteği vermek, süreci Türkiye adına takip etmek istiyoruz. Savcıların şahit olduğu konularla soruşturmanın da farklı gelişmelere gebe olacağını düşünüyorum. FETÖ'nün terör örgütü olduğu her türlü boyutuyla ispatlı. ABD mercilerince de bunun tescili önemli. Türkiye'nin adil yargılama yaptığı, deliller üzerinden sonuca gidildiğini göstermesi açısından çok önemliydi ve buna ABD'li heyet tanık oldu."

Fethullah Gülen'in iade sürecinin bundan ayrı bir süreç olduğunu ifade eden Gül, "Ama ABD'nin kabul edeceği, yargı makamlarının varacağı kanaatler o süreci de olumlu etkileyecektir."

289 davanın 241'i sonuçlandı

Adalet Bakanı Gül, darbe girişimine yönelik açılan 289 davadan 241'inin sonuçlandığını bildirdi.

Gül, FETÖ'den hükümlü ve tutuklu sayısının 31 bin 88 olduğunu belirtti.