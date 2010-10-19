-ADALET AKADEMİSİNDE HSYK ÜYELİĞİ SEÇİMİ ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliğine Türkiye Adalet Akademisi kontenjanından Akademi Başkanı Ahmet Hamsici ve Danıştay üyesi Tacettin Şimşek seçildi. Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu, bugün üyelerinin tamamının katılımıyla HSYK üyeliği için seçim yaptı. Türkiye Adalet Akademisi Başkanı ve Danıştay üyesi Ahmet Hamsici 21 oy alarak HSYK'nın asıl üyeliğe, Danıştay üyesi Tacettin Şimşek 11 oyla yedek üyeliğe seçildi.