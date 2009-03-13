Adalet Ağaoğlu: Elif Şafak beni kullandı

Ünlü yazar Adalet Ağaoğlu, yazar Elif Şafak’ın kendisi hakkında yazdıklarının doğru olmadığını söyledi. Şafak ise yanıt vermeyeceğini belirtti



Taraf gazetesinde yayımlanan bir habere göre, ünlü yazar Adalet Ağaoğlu, diğer ünlü yazar Elif Şafak’ı eleştirdi. Ağaoğlu, Şafak’ın “Siyah Süt” adlı kitabında kendisinden söz ettiği “Başlangıçta Çay Vardı” başlıklı bölümün gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Ağaoğlu, Elif Şafak’ı ‘ahlaken temiz bulmadığı’ için uzun süre okumadığını, kitabı incelediğinde ise şu sonuca vardığını belirtti:



“[Kitaba] baktığım zaman beni kullandığını gördüm. Yazdıklarını kendi yaptığı tasarıya göre yapmış.” Habere göre, Ağaoğlu, söz konusu bölümde anlatılanın aksine, evinde asla çay demlenmediğini, Şafak’a da o gün çay ikram etmediğini belirtti. Ağaoğlu, o sırada çocuk bekleyen Şafak’la, çocuk yapmak konusunda uzlaşmadığı halde, Şafak’ın sanki bu konuda uzlaşmaya varmışlar gibi yazdığını belirtti.



Şafak’ın yanıtı



Milliyet'te yer alan haberde; Ağaoğlu’nun açıklamalarının ardından Elif Şafak ise şunları söyledi: “Adalet Ağaoğlu’nın hakkımda sarf ettiği sözlere cevap vermek istemiyorum, çünkü, yazarların birbirleriyle kapışmalarını, medya üzerinden şahsi tartışmalara girmelerini doğru bulmuyorum. Bizim yapıcı sözler, güzel işler üretmemiz lâzım. Sanatçıların, bilhassa kadın yazarlar birbirlerini desteklemeleri gerektiğine inanıyorum. ‘Siyah Süt’ tam da kadınlığın ve yaratıcılığın zorluklarını, çalkantılarını inceleyen bir kitaptı. Bu toplumda kadın sanatçı olmanın kolay olmadığını anlatan, kadınlık hallerini kucaklayan bir kitap...”





