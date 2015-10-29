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Adalet Ağaoğlu: Böyle bir muamele ancak faşist ülkelerde görülür

"Cumhuriyet’in kaçıncı yılını kutluyoruz ama bir türlü asla demokratik bir devlet olamadık. Hukuk devleti bile değiliz bu da ortada"

29 Ekim 2015 19:54

Koza İpek Holding ve bünyesindeki şirketlerin yönetimine kayyum atanmasını değerlendiren edebiyatçı Adalet Ağaoğlu, "Faşizan bir eğilim açıkçası. Böyle bir muamele ancak faşist ülkelerde görülür” dedi. 

Türkiye'nin geleceğinin kendisini eleştirdiğini söyleyen Adalet Ağaoğlu, "Cumhuriyet’in kaçıncı yılını kutluyoruz ama bir türlü asla demokratik bir devlet olamadık. Endişelerim bu bakımdan çok fazla. Bunlar büsbütün işi daha da kötüye götürdüler. Hukuk devleti bile değiliz bu da ortada. Geleceği aydınlık görememeye başladım. Bakalım seçimler ne olacak" ifadelerini kullandı.

 

"Böyle bir muamele ancak faşist ülkelerde görülür"

 

Aktif.haber'den Tuğba Karagülle'ye konuşan Adalet Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Ben baştan beri hukuk devletinden ve demokrasiden yanayım. Hiçbir demokratik devlette böyle bir muamele görülmemiştir. Faşizan bir eğilim açıkçası. Ben devamlı demokrasi peşinde oldum her zaman. Ve bunu reddediyorum. Böyle bir muamele ancak faşist ülkelerde görülür.

İpek Holding’in televizyonlarına, gazetelerine baskın yapıldı ve kayyum atandı. Bu kabul edilir bir şey değil. Böyle birşey durup dururken yapılamaz, neden yapılıyor? Bu holdingin çok eski bir tarihi var. Bu kadar yıl dayanmış, bu kadar yıl büyümüş, memlekete hizmet etmiş, bu holdingin tarihçesini de biliyorum, bunlar neden yapılıyor?

 

"Geleceği aydınlık görememeye başladım"

 

Binlerce endişem var, bir tek bu değil ki. Cumhuriyet’in kaçıncı yılını kutluyoruz ama bir türlü asla demokratik bir devlet olamadık. Endişelerim bu bakımdan çok fazla.Bunlar büsbütün işi daha da kötüye götürdüler. Hukuk devleti bile değiliz bu da ortada. Geleceği aydınlık görememeye başladım. Bakalım seçimler ne olacak.

Ben bütün darbeleri teker teker yaşadım. Hepsinin acısını çekerek yaşamış bir kuşaktanım ben. Bütün ümidim daha güzel bir gelecek içindi. Herhalde bu AK Parti’yle birlikte tek adam partisi oldu çıktı. Cumhurbaşkanlığı bile hukuk dışı çünkü partinin başkanından Cumhurbaşkanı olamaz. Tarafsız olması lazım, cumhurbaşkanı hala oy verin deyip duruyor, olmaz. Benim bütün dileğim Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olması. Bir de buna bakın Allahaşkına, ne tarafsızı ya. Herkes kötü bir tek kendisi iyi. Böyle bir Cumhurbaşkanı görmedik, bununla görüyoruz. Tayyip Erdoğan’la görüyoruz. Bu dönem Cumhuriyet tarihimizin en acıklı dönemi."

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