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Adalar'ın eski belediye başkanı saldırıya uğradı

Farsakoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

28 Ağustos 2018 12:50

İstanbul'da eski Adalar Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu, önceki akşam Kınalıada'da bayram ziyaretinden dönerken kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Sabah Gazetesi'nden Furkan Kara'nın haberine göre, darp edilen Farsakoğlu kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırılan Farsakoğlu'nun burnu kırılırken, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu hastanede müşahede altına alındı. Farsakoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin saldırganları arama çalışması sürüyor. Farsakoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başımdan aldığım darbe sonucu oluşan hafif çaplı beyin kanaması ve kaburgamdaki kırık yüzünden müşahede altında tutuluyorum" dedi.

Mevcut başkan Atilla Aytaç ise mesajında "Adalar'da kamu hizmeti verilmesine sürekli engelleme girişiminde bulunan ve Ada huzurunu bozmaya çalışan ailelerden biri tarafından saldırıda bulunulmuştur" ifadesini kullandı.

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