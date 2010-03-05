'Adaları satın!'

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'Acil durumda satılabilecek güvenceler gerekli'

Almanya'da iktidarda bulunan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi ile koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti'nin (FDP) bazı üyeleri, Yunanistan'a borçlarını ödeyebilmesi için "adalarını satmasını" önerdi."Yunanlar, adalarınızı satın" başlığıyla Alman Bild gazetesinde yayımlanan habere göre, FDP milletvekili ve partisinin maliye uzmanı Frank Schaeffler, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Yunanistan'a yardım vaadinde bulunarak hukuka aykırı hareket etmemesi gerektiğini ifade ederek, "Yunan devleti, firmalara yoğun şekilde iştirak etmekten kaçınmalı ve arsaları, örneğin kimsenin yaşamadığı adaları satmalı" dedi.CDU Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyesi Josef Schlarmann da, "İflasın eşiğine gelen bir kişi, hissedarları için sahip olduğu her şeyi paraya çevirmeli. Yunanistan, bunlara, şirketlere ve kimsenin oturmadığı adalara sahip. Bunlar borçların karşılanması için kullanılabilir" diye konuştu.CDU'nun "Genç Grup" adlı gençlik kolunun başkanı olan Marco Wanderwitz de, Yunanistan'a duyulan güvenin büyük hasar gördüğünü belirterek, "Bu durumda Almanya ve diğer AB ülkeleri de Yunanistan'a para verecekse, bunun için özellikle genç kuşak açısından, acil durumda satılabilecek güvencelere ihtiyaç duyulmakta. Burada bazı Yunan adaları da söz konusu olabilir" ifadesini kullandı.Gazetenin haberinde, Yunanistan'ın 3 bin 54 adaya sahip olduğuna ve bunlardan sadece 87'sinde insanların yaşadığına işaret edilerek, adaların satışı konusunda Almanya'da bir pazarın da mevcut olduğunu, Hamburg kentindeki "Vladi Private Islands" adlı emlak şirketinin bir ada için 45 milyon avro teklif ettiği belirtildi.