-ADALAR'DA YELKENLER YARIŞACAK İSTANBUL (A.A) - 26.07.2010 - Kartal Belediyesinin, Marina Dragos Yelken İhtisas Kulubü ile birlikte Türk Yelken Vakfı VIII. Laser Trofesi'nin ev sahipliğinde düzenleyeceği yelken yarışları, 28 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kartal Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Dragos koyu Adalar parkurunda gerçekleşecek ulusal yelken yarışına Türkiye'deki bütün yelkenciler davet edildi. Doğal parkur olması nedeniyle ulusal ve uluslararası yarışların yapılabileceği nitelikte olan Kartal Dragos-Adalar Yelken Parkuru'ndaki yarışları İstanbullular kıyıdan rahatça izleyebilecek. Yarışların ikinci gününde sporcular Kartal Belediye Başkanlığı Kupası için yelken açacak. Dragos'da oluşturulacak yarış merkezinden yönetilecek yelken yarışları için Kartal'a gelen yaklaşık 150 sporcu kafilesi, 28 Temmuz–1 Ağustos tarihleri arasında Adalar'da bulunan Orman Kampı ve plajda konaklayacak. Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri, 1 Ağustos Pazar akşamı Dragos amfisinde düzenlenecek ödül töreninde verilecek.