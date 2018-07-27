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Adalar'da esnaflara gönderilen isimsiz mektup tedirginlik yarattı; 'İçki satan ve aracılık edenlere lanet edilmiştir'

Adalar Savunması, yetkililere, sorumluların bulunması çağrısı yaptı

27 Temmuz 2018 12:04

Adalar'da içkili restoranlara gönderilen imzasız mektuplar esnafta tedirginlik yarattı. Adalar Savunması, yetkililere, sorumluların bulunması çağrısı yaptı. 

Adalar Savunması’nın Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Heybeliada’da restoranlara tehdit ve gözdağı içerikli imzasız mektuplar gönderiliyor. Adalar halkı ve esnaf arasında tedirginlik yaratan, örtülü tehdit içeren imzasız mektupları gönderenlerin en kısa zamanda bulunmasını ve haklarında işlem yapılmasını istiyoruz…” ifadelerine yer verildi.

 

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