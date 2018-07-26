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Adalara götürülmesine izin verilmemişti; Beykoz'daki 222 at geldikleri şehirlere gönderilecek

Atlar İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle geldikleri şehirlere gönderilecek

26 Temmuz 2018 10:49

İstanbul’da Adalar’a götürülmesine izin verilmediği için yaklaşık 2 aydır Beykoz’da bekletilen 222 at getirildikleri şehirlere geri gönderilecek. Atların nakli için at sahiplerine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ulaşım desteği verilecek.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, aralık ayında görülen ruam hastalığı nedeniyle Adalar’a konulan karantina devam ettiği için atların Adalar’a geçişine izin verilmiyor. Şu anda Adalar’da bin 300’e yakın at bulunuyor. İnsanlara da bulaşabilen ‘ruam’ hastalığı nedeniyle 18 at itlaf edilmiş, Adalar’a karantina uygulanmıştı.

Faytonda çalıştırılmak için Adalar’a geçişine izin verilmeyince getirilen atlar Beykoz’da bulunan bir çiftlikte toplanmıştı. Yaklaşık 2 ay boyunca çiftlikte bekletilen atlara yorgunluk ve bitkinlikten dolayı ilaç verildi.

Kaçak getirilen atlar için sahiplerine kaçak hayvan ticareti suçundan 9 bin TL para cezası yazıldı.

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