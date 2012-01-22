Adalar Belediyesi'ne polis baskını!

T24

E-postayla gelen 'ihbar'





İstanbul polisi kendilerine gelen ihbar üzerine yol bakım onarım çalışmalarında, yemek ihalesinde, temizlik ihalesinde, personel alımında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Adalar Belediyesi'nde arama yapıyor.Adalar Belediyesi ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü’ne 20 Ocak günü atılan e-postada Adalar Belediyesi’nde bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi.Fen işleri Müdürlüğü’nün yol bakım onarım çalışmaları, memur personele yemek hizmeti, katı atıkların toplanması, cadde ve sokakların süpürülmesi, kıyıların temizliğinin yapılması, atık nakledilmesi, bilgisayar kullanıcısı hizmet alımı, atölye ve garajlarda çalıştırılmak üzere 12 adet güvenlik hizmeti alımı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2010 yılı ve sonrasındaki tahakkuk fişlerinde usulsüzlük yapıldığı öne sürülen mail üzerine Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Başsavcılığın verdiği talimat doğrultusunda Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün öğle saatlerinde harekete geçti.Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, saat 14.00 sıralarında Adalar Belediyesi’ne geldi.Ekiplerin, başta Fen İşleri Müdürlüğü olmak üzere belediyenin bütün birimlerde arama yaptığı öğrenildi.Arama sırasında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli iki uzman polis de hazır bulunuyor.Arama çalışmaları halen devam ediyor. Emniyet yetkilileri, aramanın ihbardan iki gün sonra Pazar günü yapılmasına ilişkin ise, “Pazar günü özellikle seçildi. Pazartesi delillerin karartılabileceği düşünülerek bugün yapıldı" şeklinde açıklama yaptı.