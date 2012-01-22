-Adalar Belediyesi'ne operasyon İSTANBUL (A.A) - 22.12.2012 - Adalar Belediyesi'nde yol bakım, onarım, yemek, temizlik ve personel alımında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda çok sayıda belgeye el konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'ne 20 Ocak günü Adalar Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı yönünde e-posta ihbarı geldi. İhbarda, ''Adalar Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü'nün yol bakım, onarım çalışmaları, personele yemek hizmeti, katı atıkların toplanması, cadde ve sokakların süpürülmesi, kıyıların temizliğinin yapılması, atık nakledilmesi, bilgisayar kullanıcısı hizmet alımı, atölye ve garajlarda çalıştırılmak üzere 12 adet güvenlik görevlisi alımı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 2010 yılı ve sonrasındaki tahakkuk fişlerinde usulsüzlük yapıldığı'' belirtiliyordu. İddialar üzerine Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılığın verdiği talimat doğrultusunda Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde Adalar Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda, başta Fen İşleri Müdürlüğü olmak üzere bütün birimlerde arama yapıldı. Arama sırasında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli iki uzman polis de hazır bulundu. Aramalarda incelenmek üzere çok sayıda CD, bilgisayar kayıtları ile çok sayıda evrak ve doküman da Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yetkililer, aramanın Pazar günü yapılmasına ilişkin olarak, ''Pazar gününün özellikle seçildiği, Pazartesi günü delillerin karartılabileceği düşünülerek, operasyonun bugün yapıldığı'' ifade edildi.