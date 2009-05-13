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Politika

Adalar Belediyesi borç çıkmazında

Adalar Belediyesi'nin CHP'li başkanı Farsakoğlu, borçlar nedeniyle personel maaşlarını ödemekte zorlandıklarını söyledi.

13 Mayıs 2009 03:00

Adalar Belediyesi'nin CHP'li başkanı Farsakoğlu, borçlar nedeniyle personel maaşlarını ödemekte zorlandıklarını söyledi.

Yerel seçimlerde Adalar Belediye Başkanlığı’nı AKP’li Coşkun Özden'den devralan CHP’li belediye başkanı Mustafa Farsakoğlu, belediyenin önceki dönemde aşırı şekilde borçlandırılması nedeniyle personel maaşlarını ödemekte zorluk çektiklerini ifade etti.

NTV’nin haberine göre, 2008 bütçesinin 2008’de yaklaşık 11 milyon TL olduğunu söyleyen Farsakoğlu, “Biz, görevi devraldığımız 4 Nisan’da yaklaşık 25 milyon TL’lik bir borç yüküyle karşılaştık. Adalar’da motorlu araç kullanımı yasak olmasına rağmen, AKP’li belediye 4,5 milyon TL’lik kaldırım ihalesi yapmış ve 11 adet motorlu taşıt almış. Bunlardan bir tanesi 125 bin km yol yapmış” dedi.

Belediyede ihaleye fesat karıştırıldığını da öne süren Farsakoğlu, bu nedenle katı atık ihalesini de gerçekleştiremediklerini belirtti.

Nisan ayı personel maaşlarını ödemekte zorluk çektiklerini ve çalışanlarına yaklaşık 400 bin TL civarında borçları bulunduğunu söyleyen Farsakoğlu “Belediye bütçesinin incelenmesi için İçişleri Bakanlığı’na başvurduk. Adalar’da herkes yargı önüne çıkacak” diye konuştu.

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