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Adalar Belediye Başkanı: Korkumuz imar talanının diğer adalara sıçraması

Yassıada ve Sivriada'nın imara açılmasının ardından açıklama yapan Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu: Yassı ve Sivri adaya verilen imar izinleri buralarla sınırlı kalmayacak

15 Temmuz 2013 03:15

Çevre Bakanlığınca, Doğal Sit Alanı Kapsamında olan Yassıada ve Sivriada’nın korumasının kaldırılmasıyla iki ada, ‘kat sınırı olmaksızın’  kıyı kanunundan muaf olarak imara açıldı. “Doğal sit kapsamında”  olan Yassıada ile Sivriada’nın imara açılması diğer adalarda da yapılaşmanın önünü açabilir kaygısı var. İki adanın imara açılması konusunda İBB Meclis kürsüsünde öneri ve eleştirilerini dile getiren Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa FarsakoğluAKP hükümetin Adalardan elini çekmesini isteyerek, “Bu plan % 65 imar izni demektir,  Yassı ve Sivri adaya verilen imar izinleri buralarla sınırlı kalmayacak, korkumuz bu imar talanının diğer adalara sıçramasının kaçınılmaz olmasıdır” kaygısını dile getirdi.

Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğluşunları söyledi;

Bu plan % 65 imar izni demektir,  Yassı ve Sivri adaya verilen imar izinleri buralarla sınırlı kalmayacak, korkumuz bu imar talanının diğer adalara sıçramasının kaçınılmaz olmasıdır. ADALAR Belediyesi olarak 2009 yılında, mülkiyeti Hazine’ye ait ve Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli olan Yassıada ile birlikte Sivriada ve Tavşanadası’nın Adalar belediyesine tahsis edilmesini istedik, kabul etmediler. Belediyemizin  sorumluluk sınırları içinde bulunan bu bölge ile ilgili biz seçilmişlere, kentin emanetçileri olan bizlere  hiçbir şey sorulmadı, yasal süreçler çiğnendi. Bakanlığın hazırladığı yeni planların dayanağı olan, İstanbul 1. Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 'Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı' kararına itiraz ettik Adalar Belediyesi olarak. Yapılan itirazlar değerlendirilmeden, Yassıada 1/5000 Ölçekli Plan Revizyonu ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmış, onaylanmış ve askıya çıkarılmıştır” dedi.

Bu arada Yassıada ve Sivriada’nın imara açılmaması için Adalılar, Çevreciler ve Sivil Toplum kuruluşları  imza kampanyası açtılar. 

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