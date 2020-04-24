Adalar Belediye Başkanı Gül: Giriş-çıkış yasağı değil, sınırlama getirildi

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında 26 Nisan'dan itibaren 1 ay boyunca giriş çıkış yasağı'na ilişkin "Dışarıdan gelecek ziyaretçileri bir miktar sınırlandırma bu. 'Giriş-çıkışlar yasaklandı' anlamına gelmez, sınırlandırma ya da kısıtlama diyebiliriz" dedi.

Gül, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında günübirlik seyahatleri sınırlamak için alınmış bir karar. İkameti adada olmayıp burada yaşayanlar için kolaylık sağlamaya çalışacağız" dedi.

Gül'ün ifadeleri şöyle:

"Havaların ısınmasıyla birlikte Adalar, normal nüfusunun yüzlerce katı ziyaretçi akınına uğruyor. Önümüzdeki günlerde bayram olduğu için ziyaretçilerin de artacağı öngörüldü. Ayrıca Adalarda sağlık altyapısı konusunda ciddi sıkıntılar var. Alt yapısı gelişmiş sağlık hizmetlerimiz yok. Salgınla ilgili belirtilerin görülmesi halinde hastaları ancak İstanbul tarafına yönlendirebiliriz. Bulaşmanın artmaması ve riske girmemek için Adalara dışarıdan gelecek ziyaretçileri bir miktar sınırlandırma bu. 'Giriş-çıkışlar yasaklandı' anlamına gelmez, sınırlandırma ya da kısıtlama diyebiliriz.

İstanbul'da ikamet edip, Adalar'a çalışmaya gelen bir kişi bu durumlarını belgeledikleri takdirde gelip gidebilecekler. İkameti Adalar olanlar için zaten sorun yok. Önümüzdeki hafta kaymakamlık ile görüşerek kolaylaştırmaya çalışacağız. Adalar'da evi olan ya da burada yaşayan, sadece yaz ayları buraya gelen insanların durumunu daha da kolaylaştırmaya çalışacağız."