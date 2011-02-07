Ada'dan muhalefet var!

T24 - Başbakan Erdoğan’ın açıklamaları, KKTC’de siyasilerin gündemindeydi. İktidardan toplumsal uzlaşı mesajı gelirken, muhalefet ‘besleme’yi kabul edilemez olarak niteledi. Sendikalar da bir kez daha eylem hazırlığı içinde.



Başbakan Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye'yi hedef alan pankartlara gösterdiği tepki Ada'da tartışmalara yol açtı.



KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Meclis'teki siyasi partilerin liderleriyle konuyu görüşmek için biraraya geldi.



Muhalefet liderleri, Erdoğan'ın açıklamalarını kabul edilemez olarak nitelerken, sendikalar da bugün Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünde gösteri yapmaya hazırlanıyor.



Kuzey Kıbrıs'ta sendikaların mitinginde açılan Türkiye karşıtı pankarta Başbakan Erdoğan'ın tepkisi dinmezken ( 'Böyle bir hakarete tahammülümüz yok...'), bu tepki Ada'da da geniş yankı buldu.



KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Meclis'teki siyasi partilerin liderleriyle konuyu görüşmek için biraraya geldi.



Yaşanan tartışmaların Kıbrıs müzakerelerinde Türk tarafının pozisyonunu zora sokacağından endişe eden Eroğlu, siyasi partilerden toplumsal uzlaşı sağlanmasını istedi.





Ne konuşuldu?



KKTC Başbakanı İrsen Küçük NTV'de anlattı.



Toplantının ardından NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Başbakan İrsen Küçük de, gösteride Türkiye karşıtı pankart açanların marjinal bir grup olduğunu söyledi: “...Kıbrıs Türk halkının geneli anavatanına bağlı. Bu konularda her zaman anatavatanla işbirliğıi içersindeyiz. Biz de hükümet olarak aynı görüş ve düşünce içersindeyiz. Hareketlerimiz bu yönde.”



Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ise, Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarını kabul edilemez olarak niteledi.



Serdar Denktaş, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kimse ‘besleme’ olduğumuzu kabul etmez. Bu, kabul edemeyeceğimiz bir yaklaşımdır. İlişkiler bir al ver ilişkisi değildir” derken, Mehmet Çakıcı da, “Bizi ‘besleme’ olarak niteleyen, rencide edici; bunun Rum kesimiyle ortaklaşa düzenlendiği yönündeki açıklamaların kabul edilemez olduğunu defalarca söyledik” şeklinde konuştu.



Öte yandan, ülkedeki sendikalar da tepkilerini ortaya koymak için Türkiye'nin lefkoşa büyükelçiliği önünde bugün bir gösteri yapmaya hazırlanıyor.





ERDOĞAN TALAT’LA GÖRÜŞECEK



Bu arada Başbakan Erdoğan, KKTC 2. Cumhurbaşkanı Memet Ali Talat ile bugübn Ankara'da biraraya gelecek.



AK Parti genel merkezinde sabah saatlerinde gerçekleşecek görüşmede, Kıbrıs'ta Türkiye aleyhine açılan pankart ve ardından yaşanan tartışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.







