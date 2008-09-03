Ada'da 'yol haritası' randevusu

Kıbrıs’ta liderler bugün 11 Eylül’de açılması beklenen kapsamlı müzakerelerin yol haritasını görüşmek üzere bir araya geldi



KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs’ta 4 yıldır süren durgunluğun ardından, kapsamlı Kıbrıs müzakerelerinin prosedürünü belirlemek amacıyla bugün Lefkoşa’daki ara bölgede bir araya geldi.



BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Taye-Brook Zerihoun’un ara

bölgedeki ikametgâhında devam eden görüşmede, görevine yeni başlayan, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer da hazır bulunuyor.



Talat-Hristofyas görüşmesine Talat’ın BM ve AB ile Müzakerelerden Sorumlu Temsilcisi Özdil Nami ile Rum Başkanlık Komiseri Yorgos Yakovu da katılıyor. Seremoni niteliğindeki görüşmede, kapsamlı müzakerelerin prosedürü ve izlenecek yol haritası belirlenecek. Kapsamlı müzakereler 11 Eylül’de başlayacak.



Aradaki farklılıklar



Milliyet gazetesinin haberine göre, buluşma öncesinde Türk ve Rum tarafı arasında sorunun çözümüne ilişkin yaklaşımlarda bazı farklılıklar göze çarpıyor. Türk tarafı “yeni bir ortaklık devleti”nden bahsederken, Rum tarafı, “yeni” değil, “yenilenmiş bir ortaklık” istediğini ve ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin federasyona dönüştürüleceğini belirtiyor.



1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle bir etkinlikte açıklamalarda bulunan Talat, “Umuyorum ki, taktik oyunlar bu müzakere sürecini zehirlemez. İyi niyetle her şeyi konuşmak üzere masaya oturmamız lazım. Bir şeyleri alıp kaçacağını düşünmek her iki taraf için de son derece yanlış” dedi. Hristofyas da Türk tarafının Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabaları sabote edecek ve engelleyecek davranışlarda bulunmamasını temenni ettiğini belirtti.



TÜRK TARAFININ TALEPLERİ



- Hedef, ‘yeni’ bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmalı.

- Çözüm, iki ayrı halkın ve iki demokrasinin varlığına dayanmalı. İki kesimlilik, iki tarafın siyasi eşitliği, iki kurucu devletin eşit statüsü esastır.

- Garanti ve ittifak anlaşmaları yürürlükte kalmalı.

- Çözümü, garantör ülke Türkiye de kabullenmeli.

- Güzelyurt, Karpaz ve Maraş’ın durumu masada tartışılır.



RUM TARAFININ TALEPLERİ



- ‘Tek egemenlik’ ve ‘tek vatandaşlık’ içeren iki kesimli, iki toplumlu federasyon, çözümün vazgeçilmez ilkeleridir.

- Türk askeri Ada’dan ayrılmalı.

- Garanti ve İttifak anlaşmaları iptal edilmeli. AB üyesi bir ülkede AB dışında bir garantiye ihtiyaç yok.

- 1974 sonrasında Türkiye’den Ada’ya gelenlerden 50 bin kadarına kalma izni verilebilir.

- Güzelyurt, Maraş ve Karpaz kesinlikle Rumlara verilmeli.