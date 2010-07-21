T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Adada polise dayak!

Heybeliada İDO İskelesi'nde bir grubun biletsiz geçme isteği nedeniyle kavga çıktı. Kavgaya müdahele eden polis dakikalarca dayak yedi.

21 Temmuz 2010 03:00

T24- Heybeliada İDO İskelesi'nde 'biletsiz geçme' nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Adadan dönüş için iskeleye gelen bir grup ile gişe görevlisi bilet yüzünden tartışmaya başladı. Bilet atmadan geçmeye çalıştıkları iddia edilen gruba, gişe görevlisi engel olmaya çalışınca yaklaşık 10 kişilik grup, görevliyi feci şekilde dövdü. Olay yerine gelen ve sivil polis olduğu öğrenilen bir kişi kimlik göstererek kavgayı ayırmak istedi. Fakat öfkeli grup bu kez de sivil polise saldırıp polisi dakikalarca dövdü.


Tekme ve yumrukların ortasında kalan polis memuru bir ara yere düşerken dayak dakikalarca devam etti. Olay yerine gelen takviye ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürülen grubun burada kendilerine işkence yapıldığını iddia ettikleri ve İnsan Hakları İstanbul Şubesi'ne giderek şikayette bulundukları öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24