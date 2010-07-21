Adada polise dayak!

T24- Heybeliada İDO İskelesi'nde 'biletsiz geçme' nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.





Adadan dönüş için iskeleye gelen bir grup ile gişe görevlisi bilet yüzünden tartışmaya başladı. Bilet atmadan geçmeye çalıştıkları iddia edilen gruba, gişe görevlisi engel olmaya çalışınca yaklaşık 10 kişilik grup, görevliyi feci şekilde dövdü. Olay yerine gelen ve sivil polis olduğu öğrenilen bir kişi kimlik göstererek kavgayı ayırmak istedi. Fakat öfkeli grup bu kez de sivil polise saldırıp polisi dakikalarca dövdü.





Tekme ve yumrukların ortasında kalan polis memuru bir ara yere düşerken dayak dakikalarca devam etti. Olay yerine gelen takviye ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürülen grubun burada kendilerine işkence yapıldığını iddia ettikleri ve İnsan Hakları İstanbul Şubesi'ne giderek şikayette bulundukları öğrenildi.