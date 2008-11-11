Ada'da Mourinho sesleri



İngiliz basını, Inter Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ara transfer döneminde Manchester City'nin başına geçeceğini iddia etti. Gazetelere yansıyan haberlere göre, Manchester City'nin yeni sahipleri, Mourinho'ya yıllık 18 milyon Euro’luk astronomik bir teklif yapmaya hazırlanıyor.





Sezon başında İtalya'nın Inter takımını çalıştırmaya başlayan Jose Mourinho, lider durumda olmalarına karşın, yeni takımında sıkıntılı günler geçiriyor.



Bu sıkıntı son lig maçında iyice su yüzüne çıktı. Udinese maçının uzatma dakikalarında takımının attığı golden sonra taraftarlara "sus" işareti yapan Mourinho'nun, İtalya'da mutlu olmadığı konuşuluyor.



İşte böyle bir ortamda İngiliz basını, Portekizli çalıştırıcının Premier Lig’e geri döneceğini iddia etti.



İddialara göre, Arap yatırımcıların eline geçen Manchester City, Mourinho'yu takımın başına getirmek için yıllık 18 milyon Euro'yu gözden çıkardı.



Gazeteler, Mourinho'nun sezon arasında Manchester'a gitmesinin zor olduğunu, ancak gelecek yıl teklifi ciddi olarak düşüneceğini savunuyor. Haberlerin doğru çıkması halinde, Mourinho, Premier Lig’in en fazla kazanan teknik direktörü olacak.



Chelsea, halen ligin en pahalı teknik adamı olan Luis Felipe Scolari'ye yıllık 7 milyon Euro ödüyor.

