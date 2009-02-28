Adada ikinci 'Olgaç' vakası

KKTC eski Tarım ve Orman Bakanı Kenan Akın, bayrağa tırmanan Rum gence kendisinin ateş ettiğini söyleyerek Rumları ayağa kaldırdı.



Kıbrıs, tiyatrocu Atilla Olgaç’ın Barış Harekâtı sırasında, “Rum esir öldürdüm” açıklamasının yarattığı tansiyonun ardından yine bir tartışmalı açıklamayla gerildi.



Milliyet'in haberine göre, KKTC’de eski Tarım ve Orman Bakanı Kenan Akın’ın “Proto Thema” isimli bir Yunan gazetesine verdiği demeçte, 1996’da Derinya’da meydana gelen “anti işgal” etkinlikleri sırasında Türk bayrağını direkten indirmek isteyen Solomos Solomu’nun öldürülmesiyle ilgili olarak, “Ona ateş ettim, memnuniyetle yine ateş ederim” demesi Rumları ayağa kaldırdı.



Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, “Bu barbarlıktır, kınanmalıdır” dedi. Kenan Akın ise, “Yunan gazetesi sözlerimi çarpıttı” diyerek kendini savundu. Akın, ayrıca Rum Sigma TV’ye de, Solomu’nun öldürülmesi emrini emekli olan Albay Halil Sadrazam’ın verdiğini öne sürdü.



Olayla ilgili olarak ifade vermeye hazır olduğunu anlatan Akın, Rum Başsavcısı’na, “Rum savcı, KKTC’ye geçmez. Rum savcıya Ankara’da Dışişleri Bakanlığı’nda ifade verebilirim, benim ifademi alsın” çağrısında bulundu.



Rum polisinin Akın’ın açıklamalarının ardından, Sadrazam’ın Güney’e geçmesi durumunda yakalanması emri çıkarttığı öne sürüldü. Akın’a tepki gösteren Sadrazam ise, “Bunlar yalan ve sahte kahramanlıklar” dedi. Habere, Rum gazeteleri geniş yer verdi. Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kenan Akın’ın açıklamaları üzerine, konuyu BM ve AB’nin gündemine getirmek için çalışma başlattığı bildirildi.



Türkiye tazminata mahkûm olmuştu



Solomu, 1996’da Derinya’da Türk bölgesinde bulunan bayrak direğine tırmandığı sırada boynundan vurularak öldürülmüştü. AİHM, 24 Nisan 2008’de Türkiye’yi, Solomu’nun yakınlarına 137 bin euro tazminat ve mahkeme masrafı ödemeye muhkûm etmişti.

