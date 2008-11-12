Ada'da güç paylaşımında uzlaşma

Kıbrıs'ta iki tarafın liderleri arasında dün 7'ncisi yapılan görüşmede güç paylaşımı konusunda ilerleme sağlandığı bildirildi



KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulmayı amaçlayan müzakereler çerçevesinde dün yedinci kez bir araya geldi. Görüşme 2.5 saat sürdü.



Lefkoşa Uluslararası Havaalanı'nın yakınında bulunan ve kapsamlı müzakereler için tahsis edilen binadaki görüşmeye, liderlerinin ekipleri ile adaya dün gelen, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer da katıldı.



Liderler dünkü görüşmede önce 45 dakika başbaşa görüştükten sonra heyetlerarası görüşmeye geçtiler. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, Lefkoşa ara bölgede 2.5 saat süren görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "güç paylaşımı konusunda ilerleme sağlandığını" bildirdi.



Yarın da devam edilecek



Görüşmede "yönetim ve güç paylaşımı" ana başlığı altındaki "yasama" konusunun görüşüldüğünü ve bu konunun görüşülmesine perşembe günü (yarın) devam edileceğini belirten Downer, "Güç paylaşımı konusunda ilerleme sağlanmıştır" dedi. "Müzakerelerin zaman alacağını ve görüşmelerin zorlu olacağını" ifade eden Downer, liderlerin anlaştıkları ve anlaşamadıkları konular olduğunu, bunlarla ilgili yorum yapamayacağını söyledi.



Görüşmenin uzun sürmesi normal



Downer, bir soru üzerine "yönetim ve güç paylaşımı" başlığının önemli bir konu olduğunu ve görüşülmesinin uzun sürmesinin normal olduğunu ifade ederek, bu konunun birçok alt başlığı bulunduğunu, liderlerin bunların kimilerinde anlaştıklarını, kimilerinde anlaşamadıklarını, liderlerin temsilcilerinin bu konuları gözden geçirdiklerini kaydetti.



Downer, liderlerin temsilcilerinin, federal hükümetin yetkileri konusunda, yürütmenin rolünü görüştüğünü ve bu konuda ilerleme sağlandığını anlattı. Liderler, yarın saat 09.30'da yeniden görüşecek

