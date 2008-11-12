T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ada'da güç paylaşımında uzlaşma

KKTC Cumhurbakanı Mehmet Ali Talat ve Rum lideri Dimitris Hristofyas arasında dün 7'ncisi yapılan görüşmede güç paylaşımı konusunda ilerleme sağlandığı bildirildi

12 Kasım 2008 02:00

Kıbrıs'ta iki tarafın liderleri arasında dün 7'ncisi yapılan görüşmede güç paylaşımı konusunda ilerleme sağlandığı bildirildi

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulmayı amaçlayan müzakereler çerçevesinde dün yedinci kez bir araya geldi. Görüşme 2.5 saat sürdü.

Lefkoşa Uluslararası Havaalanı'nın yakınında bulunan ve kapsamlı müzakereler için tahsis edilen binadaki görüşmeye, liderlerinin ekipleri ile adaya dün gelen, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer da katıldı.

Liderler dünkü görüşmede önce 45 dakika başbaşa görüştükten sonra heyetlerarası görüşmeye geçtiler. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, Lefkoşa ara bölgede 2.5 saat süren görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "güç paylaşımı konusunda ilerleme sağlandığını" bildirdi.

Yarın da devam edilecek

Görüşmede "yönetim ve güç paylaşımı" ana başlığı altındaki "yasama" konusunun görüşüldüğünü ve bu konunun görüşülmesine perşembe günü (yarın) devam edileceğini belirten Downer, "Güç paylaşımı konusunda ilerleme sağlanmıştır" dedi. "Müzakerelerin zaman alacağını ve görüşmelerin zorlu olacağını" ifade eden Downer, liderlerin anlaştıkları ve anlaşamadıkları konular olduğunu, bunlarla ilgili yorum yapamayacağını söyledi.

Görüşmenin uzun sürmesi normal

Downer, bir soru üzerine "yönetim ve güç paylaşımı" başlığının önemli bir konu olduğunu ve görüşülmesinin uzun sürmesinin normal olduğunu ifade ederek, bu konunun birçok alt başlığı bulunduğunu, liderlerin bunların kimilerinde anlaştıklarını, kimilerinde anlaşamadıklarını, liderlerin temsilcilerinin bu konuları gözden geçirdiklerini kaydetti.

Downer, liderlerin temsilcilerinin, federal hükümetin yetkileri konusunda, yürütmenin rolünü görüştüğünü ve bu konuda ilerleme sağlandığını anlattı. Liderler, yarın saat 09.30'da yeniden görüşecek

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24