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Spor

Ada'da dinleme skandalı

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Fabio Capello'nun, Mısır ile oynanan özel maçtan önce futbolcuları ile yaptığı konuşmaların kaydedildiğinin ortaya ç&

09 Mart 2010 02:00

T24 - İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Fabio Capello'nun, Mısır ile oynanan özel maçtan önce futbolcuları ile yaptığı konuşmaların kaydedildiğinin ortaya çıkması, geniş yankı uyandırdı. İngiltere Futbol Federasyonu, olayla ilgili soruşturma başlattı.
    

İngiltere Milli Takımı, Mısır ile yapacağı özel maç öncesi sürekli kullandığı otelde kampa girdi. Ancak birileri, menajer Fabia Capello ile oyuncularının arasındaki konuşmaları gizlice kaydediyordu. İngiliz basınına göre, ses kaydında, Capello'nun maç taktiklerinin yanısıra John Terry skandalı sonrası oyuncularına yaptığı açıklamalar ve dünya kupasının kazanılması halinde ödenecek prime dair sözleri de yer alıyordu.

İngiltere Futbol Federasyonu, dinleme skandalının açığa çıkmasıyla harekete geçti. Konuyla ilgili soruşturma başlatan federasyon, ses kaydını yayınlayacak basın organlarını da ciddi cezalar alacağı yolunda uyardı. Milli takımın konakladığı otelin yöneticisi ise "İngiltere Milli Takımı’na 3-4 yıldır ev sahipliği yapıyoruz. Kendilerine yüksek güvenlik sağlıyoruz. Ayrıca milli takımın kendi özel güvenlik birimi var. Kaydın nasıl yapıldığını bilmiyoruz” diye konuştu.

Terry skandalı sonrası zor günler geçiren Capello'nun tek sıkıntısı bu da değil. Son olarak Manchester Unitedlı Wes Brown'ın sakatlanması, İtalyan menajerin savunma seçeneklerini iyice kısıtladı. Zira ciddi bir sakatlık geçiren Brown'ın, dünya kupasına yetişememesi gündemde. Daha önce de savunmanın bir diğer önemli ismi Ashley Cole sakatlanmış, Capello'nun Cole'un yerine oynatmak istediği Wayne Bridge ise Terry ile aynı soyunma odasını paylaşmak istemediği gerekçesiyle milli takımda oynamayacağını açıklamıştı.


 

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