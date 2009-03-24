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Dünya

Adada çözüm olmazsa suçu Türkiye’ye atarız!

Kıbrıs lideri Hristofyas, görüşmelerin başarısızlığa uğraması durumunda sorumluluğu Türkiye’ye yükleyeceklerini söyledi

24 Mart 2009 02:00

Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs’ta devam eden görüşmelerin başarısızlığa uğraması durumunda sorumluluğun Türkiye’ye yüklenmesi amacıyla planları bulunduğunu ve bu planların Türkiye’nin uzlaşmazlığının ortaya çıkarılmasını öngördüğü itirafında bulundu.

Federasyon zemini Kıbrıs sorununda beş yıldır var olan çıkmazı aşmaya çalıştıklarını belirten Hristofyas, ancak bu çabanın Kıbrıs sorununun çözümüne yol açacağı sözünü hiç kimseye vermediğini söyledi.

Rum Çevreciler ve Ekologlar Hareketi Kurultayı’nda bir konuşma yapan Hristofyas, müzakerelerin hiç kolay olmadığını ifade etti. Rum lider, “Kıbrıs sorununun federasyon zemininde çözümünün, iki taraf arasında varılan tarihi bir uzlaşma olduğunu” savundu.

Federasyonun, Rum tarafı için ciddi bir taviz ve tarihi bir uzlaşma olduğu görüşünü kaydeden Hristofyas, federasyonun tek egemenlik, tek uluslararası kimlik ve tek vatandaşlığa sahip bir federal devleti öngörmesi gerektiğini belirtti.

Hristofyas, “Müzakerelerin çok da iyi gittiğini söylemiyorum, ancak temel ilkeleri savunduğumuzu söylüyorum” dedi

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