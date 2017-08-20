T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ada Ekspresi 5 yıl sonra Adapazarı seferini yaptı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADA Ekspresi 5 yıl sonra Adapazarı'na girmeye başladı

20 Ağustos 2017 17:48

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADA Ekspresi 5 yıl sonra Adapazarı\'na girmeye başladı. Arifiye ile Pendik arasında yolcu taşıyan Ada Ekspresi bugün Adapazarı ile Pendik arasında ilk seferini yaptı.
Adapazarı-Haydarpaşa arası yolcu taşıyan TCDD\'ye ait Ada Ekspresi seferi, bakım çalışmaları nedeniyle 5 yıl önce iptal edildi. Sakarya Arifiye ile Pendik arasında yolcu taşıyan Ada Ekspresi bugünden itibaren Adapazarı Mithatpaşa Garı ile Pendik arasında yolcu taşımaya başladı. Ada Ekspresi, Adapazarı\'ndan günde 4 sefer, İstanbul\'dan 4 sefer yapacak. Ada Ekspresi ile Adapazarı\'na gelen yolcular otobüslerle şehir merkezine götürüldü. Trenin Adapazarı ile Pendik arasında yolcu taşıması yörede oturanları memnun etti. Trenin yeniden seferlerine başlamasının kendileri için faydalı olduğunu belirten Nurettin Küçük, \"Pendik\'ten geliyoruz. Böyle daha güzel olmuş. Hiç inmeden Adapazarı\'na kadar geldik\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERADAPAZARI Sakarya DHAADA EkspresiAdapazarıArifiyePendikAda EkspresiAdapazarıHaydarpaşaTCDDSakarya ArifiyeAdapazarı Mithatpaşa GarıAda Ekspresi AdapazarıTrenin AdapazarıTreninNurettin KüçükBöyleHiç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24