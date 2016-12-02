Ada çayına sinek ilacı sıkıp 'Bonzai' diye satan 7 kişi tutuklandı

Sakarya'daki uyuşturucu tacirlerinin sinek ilacı, saç spreyi ve çakmak gazı maddelerini ada çayı ile kekik gibi bitkilerle karıştırarak bonzai diye satan 7 kişi tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gençlerin ölümüne neden olan uyuşturucu maddesi bonzai ile mücadele kapsamında, geçtiğimiz günlerde Adapazarı ilçesi Çamyolu Mahallesi’nde 60 personelin katılımıyla geniş çaplı operasyon yapmış, ilk etapta 3 şüpheli daha sonra devam eden çalışmalarda ise ‘çaça’ lakaplı F.Ç. ve ‘çat çat’ lakaplı O.H’nin de aralarında bulunduğu 4 firari şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette verdikleri ifadelerinde, marketlerden satın aldıkları kekik, adaçayı, nane gibi bitkileri karıştırıp, üzerine çeşitli böcek ilaçları sıkarak elde ettikleri maddeyi 1’er gramlık paketler halinde bonzai diye alıcılara sattıklarını itiraf ettiler.

Operasyonlarda ele geçirilen malzemelerin yapılan tahlil sonuçlarına göre bonzainin ne kadar tehlikeli bir madde olduğu gözler önüne serildi.

Gençlerin ölümüne ve kalıcı ağır sağlık hasarlarına yol açan bonzainin içerisinde fare zehrinin yanı sıra özellikle hamam böceği, karınca zehiri gibi ilaçlarda kullanılan sentezlenmiş çok farklı psikoaktif maddenin bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.