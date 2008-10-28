AD Karikatür Yarışması ödülleri verildi

Hilton Convention Center'de düzenlenen, sunuculuğunu Korhan Abay'ın üstlendiği törende konuşan Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, dünya sanatçılarıyla sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü, barışı karikatürlerle savundukları yarışmanın 25'inci yılına geldiklerini belirtti.Yarışmanın her geçen yıl biraz daha deneyim kazanarak benzerleri arasından sıyrıldığını ve uluslararası arenada haklı bir saygınlık kazandığını dile getiren Fetvacı, artık insanların küçücük bir ekranla ekonomi, sanat, politika, sosyoloji, insan hakları ve spor ile iç içe olduğunu ifade etti.Bu bilgi ve haber yoğunluğu içinde çizginin tartışılmaz gücünün görülebildiğini kaydeden Fetvacı, hangi dilde, inançta ve renkte olursa olsun her cinsiyette ve yaştaki insanların karikatüre bakar bakmaz verilen mesajı süratle aldığını söyledi.Candan Fetvacı, 25 yıldır yapılan yarışmaya 127 ülkeden 5 bin 800 sanatçının, 50 binin üzerinde eserle katıldığını dile getirerek, çok değerli karikatürleri oluşturdukları web sitesinde topladıklarını bildirdi.Konuşmanın ardından, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, yarışmaya katkı sunanlara plaket verdi.Yarışmanın birincisi Ahmet Öztürklevent (Türkiye), ikincisi Agim Sulaj (Arnavutluk) ve üçüncüsü Gerhard Gepp'e (Avusturya) ödüllerini Aydın Doğan ile aralarında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın da bulunduğu davetliler sundu.Yarışmada 12 karikatüriste değer görülen Başarı Ödülleri de sahiplerini buldu.Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası'nın konser verdiği ve yarışmanın 25 yıllık öyküsünü içeren kısa bir filmin gösterildiği geceye, Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, gazeteci-yazar Doğan Hızlan ve Taha Akyol'un da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.