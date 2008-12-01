Acun'u gölgede bıraktı!

Var Mısın Yok Musun’un en renkli siması olan Tony, dün akşam yarıştı. Tony, şova dönüştürdüğü programdan mutlu ayrıldı.



Acun Ilıcalı’nın sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışma programında dün akşam yarışmanın en renkli siması Tony Sezer Tezulaştıran yarıştı.



Osmanlı dönemine ait bir kıyafetle izleyicinin karşısına çıkan Tony, şovunu yaptıktan sonra kıyafetini değiştirdi. 2 yaşında ailesinin Amerika’ya yerleşmesi ile uzun süre Türkiye’den uzakta yaşayan Tony, konuşma tarzı ve kendine has tavırları ile ekran başındaki izleyicilerin de en dikkat ettiği isimdi.



"Çok güzel günler geçirdim, hayatım değişti" diyen Tony, sokakta yürürken insanların kendisine gösterdiği ilginin en büyük armağan olduğunu ifade etti.



11 Eylül'de uyuyakaldığı için kurtulmuş



11 Eylül 2001’de New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan saldırı öncesinde antika işi ile uğraştığını belirten Tony, dükkanının da yıkılan binalara yakın bir yerde olduğunu belirtti. 11 Eylül günü sabah saat 9’da dükkanında olması gerektiğini ancak uyuya kaldığını anlatan Tony, bu sayede kurtulduğunu ve orada bazı arkadaşlarının yaşamlarını yitirdiğini söyledi. Tony, saldırıdan sonra bir restoran açtığını ancak işlerinin bozulduğunu ve şansını denemek için Türkiye’ye döndüğünü söyledi.



4 yaşındaki kızını hiç göremedi



Amerika’da tanıştığı Polonyalı kız arkadaşının hamile kaldığını ve ülkesine giderek bir kız çocuğu doğurduğunu anlatan Tony, 4 yaşındaki kızını bugüne kadar bir kez bile göremediğini anlattı.



Var Mısın Yok Musun yarışmasına katıldıktan sonra Acun Ilıcalı’nın kendisini Polonya’ya göndermek için tüm girişimlerini yaptığını belirten Tony, eski kız arkadaşı istemediği için kızını görme fırsatı bulamadığını belirtti. Acun Ilıcalı, şartlar uygun olduğu zaman Tony, Polonya’ya göndermeye söz verdi.





Yarışmaya kötü bir başlangıç yapan Tony, daha sonra durumu düzeltti ve son dörde 2, 500, 40 bin ve 500 bin YTL’lik kutularla girdi. Hamdi Bey, 41 bin YTL’lik teklifte bulundu. Teklifi kabul etmeyerek iki kutu daha seçen Tony, 2 YTL ve 500 bin YTL’lik kutuları açtırdı.



Son ikiye 500 YTL ve 40 bin YTL ile kalan Tony’e Hamdi Bey’in teklifi 16 bin YTL oldu.



’Yokum’ diyerek önünde duran 20 numaralı kutuyu açtıran Tony, kutudan 40 bin YTL çıkınca büyük bir sevinç yaşadı.



