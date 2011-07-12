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Ekonomi

Acun'a fazla reklamdan RTÜK cezası

İzleyici şikâyetlerini de dikkate alan RTÜK, programdaki reklamların çokluğu sebebiyle kanala uyarı cezasının verilmesini kararlaştırdı.

12 Temmuz 2011 03:00

T24- Show TV'de geçtiğimiz günlerde final yapan yarışma programı "Survivor Ünlüler-Gönüllüler"de çok sayıda reklam yayınlanması Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) dikkatini çekti.




İzleyici şikâyetlerini de dikkate alan RTÜK, programdaki reklamların çokluğu sebebiyle kanala uyarı cezasının verilmesini kararlaştırdı.

Aynı ihlalin tekrarı halinde ise kanala para cezası uygulanacak. RTÜK uzmanları tarafından hazırlanan raporda, programın RTÜK Kanunu'nun "Ürün Yerleştirme" başlıklı 13. maddesinin 3. fıkrasında yer alan, "Ürün yerleştirmenin, medya hizmet sağlayıcının editoryal bağımsızlığını ve sorumluluğunu etkilemesine izin verilmez. Ürün yerleştirmede, ürün veya hizmetlerin kiralanması veya satın alınması doğrudan teşvik edilemez ve ürüne aşırı vurgu yapılamaz. İzleyiciler, programın başında sonunda ve reklam arası sonrasında program başladığında, ürün yerleştirmenin varlığı hakkında açıkça bilgilendirilir." ilkesinin ihlal edildiği görüşlerine yer verildi.

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