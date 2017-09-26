Acun Karadağ: Her şey Nuriye'yi göstermemek üzerine kurulu

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattıkları açlık grevi sonrasında öğretmen Semih Özakça ile birlikte tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen, dün (25 Eylül 2017) akşam Numune hastanesine sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Yüksel Caddesi'nde Gülmen ile eylemlere katılan Acun Karadağ hastane önünde beklemeye başladı. Karadağ, "Nuriye’yi gizliyorlar. Zorla müdahale etme niyetleri var. İşini geri vermek yerine işkence ile tutmaya çalışıyorlar. Fotoğraf çekilmemesi için adliyeye getirilmemesi gayesindeler. Her şey Nuriye’yi göstermemek üzerine kurulu" dedi.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Gülmen’in refakatçi olarak yanında duran kardeşi Beyza Gülmen yoğun bakım ünitesine alınmadı.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın ikinci kez hakim karşısına çıkacağı 28 Eylül’den önce yapılan bu sevk işlemi tartışmaları beraberinde getirdi. Gülmen’e zorla müdahale edileceği iddialarının ardından Yüksel Caddesi’nde eğitimciler ile birlikte eylem yapan Acun Karadağ hastane önünde beklemeye başladı.

"Nuriyeyi gizliyorlar"

Polisin Numune Hastanesi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığını aktaran Acun Karadağ şimdilik herhangi bir müdahale ile karşılaşmadıklarını söyledi. Beyza Gülmen’in refakatçi olma talebini savcılığa giderek tekrarladığını şimdilik sonuç alınamadığını söyleyen Karadağ şöyle devam etti:

“Nuriye’yi insanlara göstermemek için yapıyorlar. Nuriye’yi gizliyorlar. Zorla müdahale etme niyetleri var. İşini geri vermek yerine işkence ile tutmaya çalışıyorlar. Fotoğraf çekilmemesi için adliyeye getirilmemesi gayesindeler. Her şey Nuriye’yi göstermemek üzerine kurulu.”