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Acun imam nikahı mı kıydı?

Ilıcalı'nın 1,5 yıldır birlikte olduğu Subaşı'yla ilgili yakın çevresine ''Şeyma'yı seviyorum, onu kesinlikle bırakmayacağım'' dediği öne s&

26 Aralık 2010 02:00

T24 - Ilıcalı'nın 1,5 yıldır birlikte olduğu Subaşı'yla ilgili yakın çevresine ''Şeyma'yı seviyorum, onu kesinlikle bırakmayacağım'' dediği öne sürüldü.

İki kızının annesi Zeynep Ilıcalı ile boşanma davasının ilk duruşması 14 Şubat'ta görülecek olan Acun Ilıcalı, evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilen kostümcü Şeyma Subaşı ile aynı karede görüntülendi.

Ilıcalı imam nikahı kıydığı iddia edilen 20 yaşındaki sevgilisi Subaşı ve arkadaşlarıyla önceki akşam Levent Venge'de yemek yedi. Mekana girişte fotoğrafları çekildiğinde Ilıcalı önce şaşırdı, ardından gülümsemeyi tercih etti. Geçen aylarda eşi ve çocuklarıyla yaşadığı Beykoz Konakları'ndaki evden ayrılan Ilıcalı'nın Platin Konutları'na taşındığı da öğrenildi.

Ilıcalı'nın 1,5 yıldır birlikte olduğu Subaşı'yla ilgili yakın çevresine "Şeyma'yı seviyorum, onu kesinlikle bırakmayacağım" dediği öne sürüldü.

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